El Tribunal Supremo vive este jueves una jornada clave en el ‘caso Koldo’. El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, están citados a declarar ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, que debe decidir si mantiene las medidas cautelares actuales o si da el paso de enviarles a prisión provisional mientras continúa la investigación por la supuesta trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos durante la pandemia.

Qué se decide hoy en el Supremo

La comparecencia no es un trámite más:

El juez analizará las declaraciones de ambos, junto al resto de diligencias practicadas, para valorar si se mantienen las medidas actuales o si se endurecen.

Sobre la mesa está la posibilidad de acordar prisión preventiva si se considera que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

Según fuentes judiciales, las pesquisas llevadas a cabo hasta ahora han reforzado los indicios sobre una red de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas, lo que eleva la relevancia de esta cita ante el Supremo.

Horarios de las declaraciones

José Luis Ábalos está citado a declarar a las 10:00 horas .

está citado a declarar a las . Koldo García tenía inicialmente fijada su comparecencia a las 11:00, pero se ha retrasado a las 12:30 horas para permitir que su abogada pueda asistir también a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.

Ambos acudirán asistidos por sus letrados y, como investigados, podrán:

Guardar silencio,

Responder solo a su defensa,

O contestar a todas las partes, incluido juez y Fiscalía.

Si Ábalos entra en prisión, ¿pierde el escaño?

En caso de que el juez acuerde prisión preventiva para Ábalos, el efecto en el Congreso sería inmediato, pero parcial:

El Reglamento del Congreso establece que un diputado en prisión preventiva queda suspendido automáticamente de sus derechos y deberes parlamentarios.

establece que un diputado en prisión preventiva queda de sus derechos y deberes parlamentarios. Esto significa que no podría votar, intervenir en el Pleno ni participar en comisiones .

. Sin embargo, no perdería de forma automática su escaño: seguiría figurando como diputado hasta que hubiera una sentencia firme o se tramitara un procedimiento específico para declarar la vacante.

En la práctica, su asiento quedaría “bloqueado”: ni él podría ejercerlo ni podría ocuparlo un sustituto mientras no se formalice su salida.

Un día decisivo también en lo político

La declaración de Ábalos se produce en un clima de máxima tensión política:

El exministro ha endurecido su discurso en las últimas horas, defendiendo su inocencia y lanzando dardos hacia dirigentes del Gobierno, como Yolanda Díaz.

También ha reavivado la polémica en torno a una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018, lo que ha añadido presión al Ejecutivo en plena tormenta judicial y mediática por el caso.

Para Ábalos, lo que suceda hoy es determinante en dos planos:

Judicial , porque puede salir del Supremo en libertad o camino de prisión provisional.

, porque puede salir del Supremo en libertad o camino de prisión provisional. Político, porque una eventual entrada en la cárcel tendría un fuerte impacto en la estabilidad del bloque que sostiene al Gobierno.

Para Koldo García, exasesor en el epicentro de la trama, esta declaración puede marcar su posición futura en el procedimiento: si se le considera pieza central de la red o si intenta distanciarse de la responsabilidad principal.

El foco, sobre el juez Puente

Con todo este contexto, la atención está puesta en la decisión que adopte el magistrado Leopoldo Puente tras escuchar a ambos y valorar los últimos informes y diligencias practicadas.

El país mira hoy al Supremo, pendiente de si el ‘caso Koldo’ da un salto cualitativo con el ingreso en prisión de sus principales investigados o si se mantienen, por ahora, las medidas cautelares actuales.