El exministro insiste en que existió una reunión clave en 2018 con el entonces presidente del Gobierno y el líder de EH Bildu, aunque Moncloa lo niega

El exministro José Luis Ábalos ha confirmado que, según “fuentes presenciales”, se celebró en 2018 una reunión entre Pedro Sánchez, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y otros dirigentes, con el fin de negociar la moción de censura que terminó con el mandato de Mariano Rajoy.

Ábalos aseguró que el encuentro tuvo lugar en un caserío vasco y que dicha entrevista “existió”. Con esta afirmación rompe el silencio sobre una polémica que en los últimos días ha generado fuertes tensiones políticas.

Por su parte, el Gobierno y EH Bildu han rechazado la versión. Desde Moncloa se califican las declaraciones como infundadas, y la ministra portavoz ha señalado que no conceden veracidad a lo expuesto por Ábalos.

La polémica coincide con la previa de una vista clave ante la justicia, en la que Ábalos y su exasesor podrían ser enviados a prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con corrupción.