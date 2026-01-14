

El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó duras críticas este martes contra la política feminista del Gobierno de Pedro Sánchez durante un mitin en Utebo (Zaragoza), donde presentó a los candidatos de su partido para las próximas elecciones autonómicas de Aragón.

En su intervención, Abascal calificó a la candidata socialista Pilar Alegría como “mujer objeto” y cuestionó la política de igualdad promovida por el Ejecutivo: “¿En qué consiste el feminismo de Pedro Sánchez? ¿En que aumenten las violaciones en España o consiste en poner una señora como mujer objeto de candidata en Aragón?”, preguntó ante los asistentes.

Además, el líder de la formación ultraderechista arremetió contra el presidente del Gobierno, acusándolo de usar el feminismo como estrategia electoral. “Pedro Sánchez llegó al poder con la bandera del feminismo, pero ¿eso significa poner a una mujer y con eso ya son feministas?”, aseguró Abascal.

Durante el mitin, también vinculó a Alegría y al Gobierno con la violencia contra Vox, recordando un ataque de manifestantes en Zaragoza en 2019. “Han tenido el indulto del Consejo de Ministros y han sido puestos en la calle después de la condena de los jueces porque lo ha decidido Pedro Sánchez y todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, incluyendo Pilar Alegría”, afirmó.

Abascal no limitó sus críticas al feminismo, sino que también cuestionó la política de seguridad y migración del Gobierno: “Pedro Sánchez es un problema para la seguridad de los españoles, especialmente de las españolas. Se le llena la boca de feminismo, pero su Gobierno ha puesto en la calle a violadores con una reforma de la ley, promueve la inmigración sin control e importa personas de culturas que no respetan a la mujer”.

Durante toda su intervención, los asistentes corearon su conocido grito contra Sánchez mientras Abascal continuaba su discurso cargado de ataques al Ejecutivo, combinando críticas a su gestión feminista, migratoria y de seguridad.