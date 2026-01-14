

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizó este martes un tenso momento durante un mitin en Utebo (Zaragoza), donde presentó a los candidatos del partido para las próximas elecciones autonómicas de Aragón. Abascal criticó duramente la política feminista del Gobierno de Pedro Sánchez y calificó a la candidata socialista Pilar Alegría como “mujer objeto”.

“¿En qué consiste el feminismo de Pedro Sánchez? ¿En poner a una señora como mujer objeto de candidata en Aragón?”, cuestionó Abascal ante los asistentes, en referencia a la exministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Alegría respondió este miércoles desde su cuenta de X mediante un vídeo, donde condenó el ataque y denunció “la degradación y deshumanización de la vida política” que representa el comentario del líder de Vox. La socialista afirmó que Abascal ha mostrado “evidente machismo y misoginia” y señaló que, aunque esta vez la agresión verbal fue dirigida hacia ella, muchas mujeres sufren este tipo de humillaciones diariamente.

Durante su mensaje, Alegría también destacó que las reacciones de los asistentes al mitin no respaldaron las palabras de Abascal: “Claramente las caras son un poema, una muestra de que sus votantes son más sensatos que él”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó un mensaje de apoyo a la candidata socialista: “Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos”.

Abascal también aprovechó el mitin para acusar al Gobierno de Sánchez de promover la violencia contra Vox, haciendo referencia a un ataque de manifestantes en Zaragoza en 2019. Los seis acusados por aquel incidente, entre ellos dos menores, fueron condenados por disturbios, aunque recientemente dos adultos recibieron un indulto.

El mitin de Abascal estuvo marcado por los habituales cánticos contra el presidente del Gobierno, mientras el líder de la formación ultraderechista continuaba su discurso cargado de críticas al Ejecutivo y su política feminista, así como a la gestión migratoria y la seguridad de España.