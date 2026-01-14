El torneo del KO continúa este miércoles 14 de enero con un duelo de máxima igualdad entre dos equipos de la máxima categoría. El Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano se citan en Mendizorroza a las 21:00 horas para jugarse una de las ocho plazas de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Horario y dónde ver el Alavés – Rayo Vallecano hoy

Si quieres seguir este enfrentamiento directo entre conjuntos de Primera, aquí tienes los detalles de la retransmisión en España:

• Hora: 21:00 (hora peninsular).

• Televisión: El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+, concretamente en el canal M+ LaLiga TV 2 (el dial 57 de Movistar y 112 de Orange). La conexión comenzará diez minutos antes del pitido inicial.

• Streaming: El partido estará disponible online para los abonados en la aplicación oficial y web de Movistar+.

El Alavés: Fortín Mendizorroza para olvidar la Liga

El conjunto babazorro llega con el objetivo de resarcirse tras un bache en la competición doméstica (derrota 3-1 ante el Villarreal y empate ante el Oviedo). Sin embargo, su camino en esta Copa está siendo impecable:

• Trayectoria: Superaron con goleadas al Getxo y Portugalete, y dieron la campanada en la ronda anterior eliminando al Sevilla por la mínima (1-0).

• Factor campo: Jugar ante su afición es la gran baza de los vitorianos para meterse entre los ocho mejores del torneo.

El Rayo Vallecano: A confirmar su buen momento

El equipo de Vallecas llega con la moral alta tras sumar cuatro puntos de los últimos seis posibles en Liga (victoria ante el Mallorca y empate con el Getafe). En el torneo copero, el Rayo ha demostrado ser un equipo rocoso que sabe sufrir:

• Trayectoria: Golearon al Yuncos, sobrevivieron a una prórroga agónica frente al Real Ávila y vencieron con autoridad al Granada (1-3) en la última eliminatoria.

• Objetivo: El Rayo quiere volver a soñar con una Copa que históricamente se le da bien y donde su estilo vertical puede hacer mucho daño a la contra.

Alineaciones probables

Se esperan rotaciones en ambos conjuntos debido a la carga de partidos, pero con bloques muy competitivos:

• Deportivo Alavés: Owono; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sánchez; Antonio Blanco, Benavídez; Carlos Vicente, Guridi, Stoichkov; Kike García.

• Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; Camello.