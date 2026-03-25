El Gobierno regional lanza el anteproyecto de ley que asimila al concebido con el hijo nacido para ayudas, becas y beneficios fiscales, cumpliendo una de las promesas estrella de la presidenta.

La Comunidad de Madrid da un paso decisivo en su agenda de apoyo a la natalidad y reconocimiento de la vida prenatal. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha sacado a información pública el anteproyecto de ley que permitirá a las familias computar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a efectos de ayudas y beneficios autonómicos.

«Familia asimilada a numerosa»

La medida estrella de esta norma es la creación de un certificado específico de «familia asimilada a familia numerosa». Este título permitirá a los padres disfrutar de las ventajas de esta condición antes del parto:

Umbral de la semana 12: Para el reconocimiento de familia numerosa, el cómputo del concebido se activará a partir de la semana 12 de gestación.

Para el reconocimiento de familia numerosa, el cómputo del concebido se activará a partir de la semana 12 de gestación. Acreditación Médica: Bastará con un informe médico que certifique el embarazo y la fecha prevista de parto para solicitar los beneficios.

Bastará con un informe médico que certifique el embarazo y la fecha prevista de parto para solicitar los beneficios. Gestaciones múltiples: En caso de gemelos o más, cada concebido contará de forma independiente para el cálculo de la categoría familiar.

Un paquete de beneficios transversales

A diferencia del título de familia numerosa, para el resto de ayudas generales no se exigirá un mínimo de semanas de gestación, salvo que la regulación específica lo indique. El objetivo es que el impacto económico sea inmediato en áreas clave:

Fiscalidad: Deducciones en el IRPF por gastos escolares o bonificaciones en la compra de vivienda de segunda mano. Educación: Ventajas en la baremación para obtener becas de Bachillerato o cheques para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en centros privados. Vivienda: Acceso prioritario o mayor puntuación en las ayudas al alquiler joven.

Una ley con sello ideológico

Este proyecto recupera una de las promesas de la primera campaña electoral de Ayuso en 2019. Al elevar al concebido al estatus de «hijo ya nacido» en el ámbito competencial de Madrid, el Gobierno regional refuerza un marco jurídico que prioriza la protección del no nacido, una medida que previsiblemente generará un intenso debate político con la oposición.

El texto, que estará en fase de alegaciones hasta el 16 de abril, no especifica por ahora el procedimiento a seguir en caso de que el embarazo no llegue a término tras haberse percibido alguna ayuda, un detalle técnico que deberá pulirse durante la tramitación parlamentaria. Con este calendario, la ley no llegará a tiempo para Semana Santa, pero se perfila como la pieza central de la legislatura en materia social.