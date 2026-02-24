El líder de Vox arremete contra la prensa y acusa a un obispo de filtrar información falsa para perjudicar a su formación en plena precampaña de Castilla y León.

En un clima de creciente tensión entre Vox y la jerarquía eclesiástica, Santiago Abascal ha elevado el tono. Durante un acto electoral celebrado este lunes en el Palacio de Congresos de Salamanca, el líder de la formación calificó como una «invención» las informaciones que apuntan a una preocupación del papa León XIV por el ascenso de la ultraderecha en España.

Según Abascal, la noticia —que señala que el Pontífice alertó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre la «instrumentalización de la Iglesia» por parte de grupos de extrema derecha— no es más que un relato fabricado por «un obispo de esos que colabora con la inmigración».

Choque frontal con el Vaticano y la prensa

El conflicto surge a raíz de una publicación que revela que, en un encuentro privado el pasado noviembre, el Papa identificó a la ideología de ultraderecha como su mayor preocupación actual en España. Abascal, sin embargo, desestimó estas afirmaciones comparándolas con las encuestas que auguran un retroceso de su partido:

«Estamos viendo cuáles son los problemas reales y no son los que están ocupando el tiempo principal de los debates políticos ni de las portadas de los periódicos de hoy», sentenció ante sus simpatizantes.

Una relación fracturada por la inmigración

La brecha entre Vox y los obispos españoles no es nueva, pero se ha profundizado tras el apoyo de la CEE al plan de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno. Mientras la Iglesia defiende la acogida por razones humanitarias, Vox ha intensificado sus ataques hacia los prelados, llegando a afirmar que «hay obispos que están haciendo negocio con la inmigración».

Esta postura contrasta con el intento inicial del secretario general del partido, Ignacio Garriga, quien horas antes había tratado de suavizar el golpe sugiriendo que, si el Papa escuchara «de primera mano» las propuestas de Vox sobre justicia social y defensa de la vida, su opinión sería distinta.

Terremoto en la Conferencia Episcopal

La filtración de las palabras del Papa ha generado un «terremoto» interno en la Iglesia española, poco habituada a que trasciendan detalles de sus reuniones con el Vaticano. El escenario actual deja a la CEE en una posición delicada, atrapada entre su doctrina social de apoyo al migrante y los ataques frontales de una fuerza política que, paradójicamente, busca captar el voto del electorado católico.