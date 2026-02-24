La portavoz de Más Madrid critica que Manuel Bautista se mantenga en el cargo «exclusivamente» por el apoyo de la presidenta regional y condena el trato recibido por el entorno de la denunciante.

La crisis política abierta por el presunto caso de acoso sexual y laboral en el Ayuntamiento de Móstoles ha sumado un nuevo capítulo de confrontación directa. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado duramente contra la gestión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de ser el único sostén de un alcalde que, a su juicio, debería haber dimitido de inmediato.

El mensaje del PP a las mujeres

Bergerot ha cuestionado el mensaje que el Partido Popular está enviando a las víctimas de violencia machista en la Comunidad de Madrid al permitir que Manuel Bautista siga al frente del consistorio. La portavoz ha denunciado que, lejos de proteger a la víctima, el partido ha presionado a la edil denunciante para que abandone su acta.+1

«¿Qué mensaje está mandando el PP si a una compañera le han pedido la dimisión y la han amenazado?», se ha preguntado Bergerot, sentenciando que la formación conservadora «siempre se pone del lado del agresor».

Denuncia de «purga» y tensión en el pleno

La portavoz de Más Madrid ha ido más allá al calificar de «purga» los recientes cambios en el organigrama del PP madrileño, refiriéndose específicamente a la salida de Elisa Vigil como portavoz adjunta de la Asamblea. Según Bergerot, este cese responde a que Vigil pertenece al «entorno de la denunciante», lo que evidenciaría una estrategia de represalias internas.

Asimismo, Bergerot ha denunciado que varias diputadas de la Asamblea fueron expulsadas del pleno municipal en Móstoles, criticando la actitud del Consistorio ante la presencia de cargos públicos que acudieron a mostrar su apoyo a la víctima.

Apoyo a los ciudadanos de Móstoles

Para finalizar, la líder de Más Madrid ha querido trasladar un mensaje de solidaridad tanto a la mujer afectada como a los vecinos del municipio, afirmando que los mostoleños «no se merecen un alcalde que no se va a hacer cargo ni a una Ayuso que lo respalda» ante unas acusaciones de tal gravedad.