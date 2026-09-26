En un reciente comunicado, el Papa León XIV ha calificado de «crisis humanitaria» la situación que se vive en Ceuta, poniendo de relieve la gravedad de la situación actual en la ciudad autónoma española situada en el norte de África.

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Las declaraciones del pontífice tuvieron lugar durante el vuelo que le trasladó desde Roma a París, donde comenzó su visita de cuatro días a Francia. Su comentario hace eco de la crítica situación que enfrenta Ceuta, especialmente en relación con la migración y la llegada de personas que buscan un futuro mejor.

Ceuta ha sido un punto de atención en los últimos años debido a los constantes flujos migratorios y las condiciones que enfrentan tanto los migrantes como la población local. La comunidad internacional ha puesto los ojos en esta ciudad, y ahora el Papa se une a esta preocupación.

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León XIV ha instado a la comunidad global a reflexionar sobre las realidades humanitarias que se viven en Ceuta y a actuar en consecuencia para buscar soluciones efectivas que ayuden a las personas que atraviesan estas dificultades.

Las palabras del Papa resuenan en un momento en que Ceuta sigue lidiando con desafíos complejos relacionados con la inmigración, las fronteras y la integración social.

Su visita a Francia podría dar visibilidad a estos temas, subrayando la necesidad urgente de abordar la crisis humanitaria que afecta a la ciudad autónoma y sus habitantes.