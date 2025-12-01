Tras su dimisión como presidente valenciano, el Grupo Popular ha propuesto a Mazón como portavoz en la Comisión de Reglamento, una maniobra que busca compensar la merma en sus retribuciones como diputado raso.

El Grupo Popular en Les Corts Valencianes ha registrado este lunes, 1 de diciembre de 2025, una serie de movimientos internos destinados a compensar económicamente a Carlos Mazón tras su dimisión como presidente del Gobierno valenciano.

La propuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, implica la designación de Mazón como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts, en sustitución de Eduardo Dolón.

Un suplemento salarial por una comisión inactiva

El nombramiento como portavoz en una comisión no es solo un gesto político, sino que implica un beneficio económico directo. Según el portal de transparencia de Les Corts, este rol reportó a los diputados un suplemento de 634,77 euros brutos mensuales en 14 pagas durante el año 2024, lo que suma 8.879 euros brutos anuales, una cuantía que podría ser ligeramente superior en la actualidad.

Mazón pasará a ser diputado raso este martes, tras la toma de posesión de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo presidente valenciano. Esta transición conlleva una significativa merma en sus retribuciones, que se compensará en parte con su inclusión como portavoz en la mencionada comisión.

El movimiento resulta especialmente llamativo dado que la Comisión de Reglamento apenas tiene actividad, reuniéndose solo cuando se proponen modificaciones específicas del reglamento de Les Corts.

Críticas del PSPV

La oposición no ha tardado en criticar esta maniobra. El portavoz del PSPV en el parlamento valenciano, José Muñoz, utilizó sus redes sociales para señalar la contradicción de la decisión.

«Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón, le premia haciéndole Portavoz de la Comisión de Reglamento. Todo para que pueda cobrar un plus salarial (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana,» escribió Muñoz.

Adicionalmente, el PP ha solicitado la baja de la Comisión de Gobierno Interior de Juan Francisco Pérez Llorca, cuyo puesto será ocupado por el nuevo portavoz del grupo, Fernando Pastor.