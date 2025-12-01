El Govern balear ha destinado más de un millón de euros durante 2024 y 2025 a un total de 14 entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas de atención, orientación e inclusión social para personas inmigrantes en las islas. Las ayudas forman parte de las líneas de apoyo gestionadas por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Las organizaciones beneficiarias, algunas de ellas vinculadas a instituciones religiosas, llevan a cabo servicios centrados en la integración social, la atención básica, la orientación laboral, la inmersión lingüística, el acceso a recursos sanitarios y el apoyo al autoempleo, especialmente en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La presión migratoria que registra el archipiélago ha llevado al Ejecutivo autonómico a mantener y ampliar estas subvenciones para sostener los dispositivos de atención y los servicios comunitarios asociados. Entre las entidades que reciben mayor financiación se encuentran Médicos del Mundo, con 191.000 euros, y Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con 171.000 euros.

El impacto demográfico también se refleja en los datos sanitarios. La Conselleria de Salud ha informado de que, solo en 2024, se realizaron 103.124 consultas de atención primaria a personas inmigrantes en situación irregular. Entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, el sistema público balear registró un total de 194.608 consultas en atención primaria, además de 40.240 atenciones en urgencias y cerca de 28.000 estancias hospitalarias.

Entidades subvencionadas por el Govern balear