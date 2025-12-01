El Partido Popular no descarta solicitar la comparecencia de Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre el caso Koldo que se desarrolla en el Senado. Así lo ha asegurado este lunes el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una comparecencia ante los medios en la sede nacional del partido.

Tellado ha señalado que su formación “no descarta citar a Begoña Gómez”, aunque ha evitado concretar si la decisión está tomada o se produciría en las próximas sesiones de la comisión. “Tiempo al tiempo, la comisión seguirá avanzando como corresponde”, ha afirmado.

Las declaraciones llegan tras nuevas informaciones divulgadas en los últimos días, en las que el ex asesor ministerial Koldo García asegura que la aerolínea Air Europa habría valorado compensar a Gómez por su presunta intermediación en el rescate de la compañía. Estas afirmaciones, que no han sido corroboradas oficialmente, son utilizadas por la dirección del PP para sostener que el presidente del Gobierno podría haber incurrido en un supuesto tráfico de influencias, extremo que el Ejecutivo siempre ha negado.

Tellado ha insistido en que las informaciones que están trascendiendo —procedentes de personas implicadas en la investigación y actualmente en proceso judicial— apuntan a prácticas irregulares vinculadas al rescate de la aerolínea durante la pandemia. El dirigente popular ha subrayado que “es Ábalos quien está facilitando una serie de informaciones que involucran a la mujer del presidente del Gobierno y, por tanto, al presidente del Gobierno”.

El número dos del PP ha enmarcado estas revelaciones en el contexto de la situación judicial que atraviesan antiguos colaboradores socialistas. Según ha dicho, el avance del procedimiento está provocando que “cada uno trate de defenderse y de trasladar responsabilidades a otros”, aunque ha recalcado que las decisiones finales corresponderán a los tribunales.

La comisión del Senado continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias, en las que el PP mantiene la posibilidad de ampliar la lista de citados, sin descartar la inclusión de Begoña Gómez.