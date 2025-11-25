El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado este lunes su rechazo a la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución del condenado Álvaro García Ortiz. En una entrevista concedida a Espejo Público, Abascal ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la decisión, asegurando que se trata de una propuesta personal que busca “destruir la separación de poderes”.

“Lo más significativo no es el currículum de la persona propuesta, sino que es la propuesta de Pedro Sánchez”, afirmó el presidente de Vox, recordando la pregunta que él mismo citó de Sánchez en el pasado: “¿y de quién depende la Fiscalía?”. Abascal calificó al Ejecutivo de Sánchez como “una auténtica mafia” y señaló que está “envuelto en todo tipo de asuntos de corrupción que afectan directamente al presidente”.

Respecto a la trayectoria profesional de Peramato, Abascal aclaró que no le otorgará “voto de confianza” a su nombramiento: “Estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para dar votos de confianza a sus propuestas. Peramato ejercerá la política desde su nombramiento”. Además, aseguró que el presidente del Gobierno “está huyendo de la Justicia y está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo”.

Sobre la reciente condena e inhabilitación de Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo, Abascal señaló que considera “el fallo correcto y adecuado”. Sin embargo, criticó la reacción del Gobierno, que ha recurrido al Tribunal Constitucional y a Cándido Conde-Pumpido para intentar revertir la decisión. “No podemos llamar Justicia al Tribunal Constitucional. Está al servicio del Gobierno”, enfatizó.

En paralelo, Abascal se refirió a las últimas encuestas de intención de voto, tanto a nivel nacional como regional, destacando el ascenso de Vox en Cataluña y otras zonas. Según el líder del partido, su formación busca atraer a todos los españoles y no solo a “ningún caladero específico”. “Recibimos votantes del PP, casi medio millón del PSOE y personas que se abstenían porque no se sentían representadas… Hay votantes que confiaron en Pedro Sánchez el 23J y ahora van a votar a Vox”, aseguró.

Con estas declaraciones, Abascal refuerza la postura crítica de Vox frente al Gobierno y su estrategia de posicionamiento de cara a las próximas elecciones.