El presidente de Vox, Santiago Abascal, vinculó este jueves la tragedia ferroviaria de Adamuz con lo que calificó de corrupción del Gobierno, asegurando que “la corrupción mata”. Durante un acto en Madrid organizado por Madrid Foro Empresarial y patrocinado por Ibercaja, Abascal relacionó el ingreso en prisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el accidente.

El líder de Vox criticó la decisión de Adif de reducir la velocidad en ciertos tramos de la red tras el siniestro, calificándola de “clara declaración de autoinculpación”. Abascal destacó, además, las quejas de usuarios, maquinistas e ingenieros sobre deficiencias en el servicio y la falta de mantenimiento de las infraestructuras.

Frente a las críticas por supuestamente politizar la tragedia, Abascal afirmó que es su deber “denunciar al Gobierno” y que “el silencio no puede servir para tapar la corrupción”. Asimismo, señaló que la degradación de los servicios públicos se acelera mientras aumenta la presión fiscal.