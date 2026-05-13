Mijas / Lepe | En la recta final de cara a las elecciones andaluzas de este domingo 17 de mayo, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha intensificado su presencia en la comunidad con una jornada maratoniana. Este miércoles, Abascal se ha desplazado a las provincias de Málaga y Huelva para respaldar a su candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, bajo las consignas de «sentido común» y «prioridad nacional».

Agenda de campaña: De la costa malagueña al corazón de Huelva

La jornada del líder de Vox está marcada por dos hitos estratégicos en municipios clave para el electorado de la formación:

12:00h | Mijas (Málaga): Abascal ha iniciado el día con una atención a los medios de comunicación, donde ha analizado la situación actual de la campaña y las expectativas del partido en la Costa del Sol.

Abascal ha iniciado el día con una atención a los medios de comunicación, donde ha analizado la situación actual de la campaña y las expectativas del partido en la Costa del Sol. 20:00h | Lepe (Huelva): Por la tarde, el protagonismo se traslada al oeste andaluz, donde participará en un mitin junto a Manuel Gavira para movilizar el voto en una provincia donde Vox busca consolidar su crecimiento.

El mensaje: Contra el sanchismo y por la identidad nacional

Durante sus intervenciones, Santiago Abascal no ha dudado en señalar directamente al Palacio de la Moncloa como el origen de los problemas del archipiélago y del país.

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«El principal problema de los andaluces y de los españoles en general es Pedro Sánchez», ha reiterado Abascal, situando la política nacional en el centro del debate autonómico.

Recta final hacia el 17-M

Con Manuel Gavira a su lado, la estrategia de Vox en estos últimos días de campaña busca el contacto directo con el ciudadano en municipios y zonas rurales, reforzando sus pilares tradicionales: