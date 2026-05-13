Pulianas (Granada) | La campaña electoral andaluza entra en su fase de máxima efervescencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este miércoles a tierras andaluzas para protagonizar un multitudinario mitin en Pulianas junto a la candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. En un ambiente de movilización total, los socialistas han hecho un llamamiento a concentrar el voto para frenar las encuestas y dar la sorpresa el próximo domingo.

La sanidad pública como «referéndum»

El acto, celebrado en el Pabellón Municipal de Deportes a las 18:00 horas, ha servido para que el PSOE reafirme su estrategia central de campaña: convertir las elecciones del 17 de mayo en una consulta sobre el estado del bienestar.

Mensaje clave: María Jesús Montero ha reiterado que Andalucía se enfrenta a un «referéndum por la sanidad pública» , contrastando su modelo de servicios públicos frente a lo que califica como «privatización» y «desmantelamiento» del actual Ejecutivo regional.

María Jesús Montero ha reiterado que Andalucía se enfrenta a un , contrastando su modelo de servicios públicos frente a lo que califica como «privatización» y «desmantelamiento» del actual Ejecutivo regional. Movilización: Sánchez ha insistido en que «todavía hay partido», apelando al electorado progresista que suele activarse en los últimos días de campaña.

El despliegue de Sánchez: Tercer acto oficial

Este mitin en Granada supone la tercera aparición del presidente del Gobierno desde el inicio oficial de la campaña el 1 de mayo, demostrando su implicación directa en la candidatura de Montero (quien dejó la vicepresidencia del Gobierno para liderar el PSOE-A).

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Cártama (Málaga): Apertura de campaña junto a Zapatero. La Línea (Cádiz): Acto el pasado domingo, tras ser pospuesto por el luto oficial tras la muerte de dos guardias civiles. Pulianas (Granada): El acto central de este miércoles para movilizar el oriente andaluz.

Recta final: El cierre en Sevilla

Tras su paso por Granada, Sánchez y Montero no volverán a compartir escenario hasta el próximo viernes, cuando los socialistas andaluces celebrarán su mitin de cierre de campaña en el Fibes de Sevilla.

La estrategia del PSOE-A pasa por agitar el miedo a un pacto de la derecha con Vox y por subrayar que solo la papeleta socialista garantiza la protección de los servicios públicos. «Andalucía necesita cambio y la gente nos está esperando», ha sentenciado Montero ante sus seguidores.