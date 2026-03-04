En el marco de la campaña electoral en Castilla y León, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a poner sobre la mesa la exigencia de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, el líder de la formación vincula la urgencia de la medida a la postura de Sánchez respecto al conflicto en Oriente Medio, acusándolo de fingir un pacifismo interesado.

Críticas a la política exterior y «propaganda de guerra»

Desde el municipio leonés de Villablino, Abascal ha sido contundente al calificar a Sánchez como un «carroñero» que se aprovecha de los conflictos bélicos para desviar la atención de sus problemas internos. Según el líder de Vox, el presidente utiliza «el humo y el ruido de las bombas» para ocultar presuntos casos de corrupción y crímenes.

Principales acusaciones de Abascal:

Falso pacifismo: Asegura que Sánchez «miente como siempre» y que en realidad «quiere todas las guerras» para su beneficio político.

Asegura que Sánchez «miente como siempre» y que en realidad «quiere todas las guerras» para su beneficio político. Financiación de conflictos: Acusó al Ejecutivo de utilizar los impuestos de los españoles para, según sus palabras, «pagar los misiles de Rusia y los de Ucrania» simultáneamente.

Acusó al Ejecutivo de utilizar los impuestos de los españoles para, según sus palabras, «pagar los misiles de Rusia y los de Ucrania» simultáneamente. Cortina de humo: Afirmó que el ruido mediático de la guerra sirve para evitar debates sobre sucesos nacionales, mencionando expresamente el reciente accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Presión directa sobre el Partido Popular

Abascal reconoció que ya ha solicitado esta moción a Alberto Núñez Feijóo en repetidas ocasiones «sin éxito», pero insiste en que la gravedad del momento la hace «urgente».

Pese a admitir que desconoce si actualmente «dan los números» para que la moción prospere en el Congreso, el dirigente de Vox sostiene que es un paso necesario para retratar ante la opinión pública que el presidente no busca la paz, sino que utiliza la geopolítica para «intentar que no se hable de sus crímenes».