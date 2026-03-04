En medio de su resurgimiento deportivo bajo las órdenes de Michael Carrick, el central del Manchester United, Harry Maguire, vuelve a ser el centro de atención por un capítulo extradeportivo que se remonta a seis años atrás. Un tribunal griego lo ha declarado culpable de los incidentes ocurridos durante sus vacaciones en la isla de Mykonos en agosto de 2020.

La sentencia: culpable de tres cargos

Tras un proceso judicial que sufrió hasta cuatro aplazamientos, la justicia helena ha dictado sentencia. El internacional inglés ha sido condenado a 15 meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable de:

Agresión no grave.

Resistencia al arresto.

Intento de soborno a agentes de policía.

Al ser una condena «en suspenso» (provisional), el futbolista no ingresará en prisión, a menos que reincida en un periodo determinado de tiempo.

La defensa de Maguire pasará a la acción

Pese al veredicto, el entorno del jugador mantiene su postura inicial de inocencia. Según ha informado Sky Sports News, el equipo legal de Maguire ya prepara el recurso de apelación para intentar anular el veredicto de culpabilidad. El defensa siempre ha sostenido que actuó en defensa de su familia y que el trato de las autoridades griegas no fue el adecuado.

Contraste con su momento en el Manchester United

Esta noticia llega en un momento de estabilidad profesional para Maguire. Tras varias temporadas cuestionado, el central ha recuperado la titularidad y la confianza del cuerpo técnico, convirtiéndose en pieza clave de un Manchester United que atraviesa una racha de victorias.

Por ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que el jugador continúe disponible para la competición mientras sus abogados gestionan el proceso de apelación en Grecia.