El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta continúa con su ambicioso programa de actividades para este 2026. En esta ocasión, la institución pone el foco en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad: sus Murallas Reales.

El próximo 16 de febrero, el salón Princesa Leonor del Centro Deportivo Sociocultural Militar (conocido popularmente como El Casino) acogerá la conferencia titulada “El foso inundado de Ceuta”, una charla que promete desmontar mitos y profundizar en la ingeniería militar de la Plaza.

Más allá del «Foso de San Felipe»

La ponencia correrá a cargo de José Antonio Ruiz Oliva, reconocido investigador e historiador ceutí, quien abordará un punto clave desde el inicio: el nombre de la infraestructura. Bajo el epígrafe «El mal llamado Foso San Felipe», Ruiz Oliva explicará la evolución técnica de esta obra, que pasó de ser un foso seco en la época árabe a convertirse en el foso inundado que conocemos hoy durante el Renacimiento.

Un viaje del siglo XVI al XXI

A lo largo de la sesión, se analizarán los siguientes puntos:

Los dragados: La evolución de los trabajos de limpieza y mantenimiento desde hace cinco siglos hasta la actualidad.

Contexto internacional: Una comparativa con otras plazas y ciudades renacentistas que también cuentan con fosos, como Mazagán, Diu o Salses.

Detalles del evento

El Centro de Historia y Cultura Militar invita a todos los ceutíes y visitantes interesados en el patrimonio local a asistir a este encuentro, que busca poner en valor la singularidad de las Murallas Reales en el contexto de la arquitectura militar europea.