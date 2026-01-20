La investigación del accidente ocurrido en Adamuz revela que una rotura en la vía pudo ser la causa principal del siniestro. Según los primeros informes, el tren Alvia de Renfe apenas contó con 20 segundos para reaccionar ante el descarrilamiento previo de un tren de Iryo, un tiempo insuficiente para evitar la fatal colisión.

Las autoridades ferroviarias y los equipos de investigación trabajan actualmente para determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente. La escasa ventana de tiempo entre el descarrilamiento del tren de Iryo y la colisión del Alvia sugiere que los protocolos de seguridad, aunque activados, no pudieron evitar el impacto.

Se espera que los resultados completos del análisis técnico proporcionen más detalles sobre las condiciones de la vía y las medidas de prevención que podrían implementarse para evitar tragedias similares en el futuro.