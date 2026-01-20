El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha asegurado que el presidente catalán, Salvador Illa, ha recibido el mismo trato médico que cualquier otro ciudadano con su patología.

Dolors Rodríguez, jefa de enfermedades infecciosas del centro, afirmó este martes que Illa ha sido atendido siguiendo los protocolos habituales y no ha contado con ningún privilegio. «Los servicios de urgencia funcionan con protocolos de priorización definidos para todos los pacientes, y el tratamiento del señor Illa ha sido idéntico al de cualquier otra persona con su misma condición», señaló.

Por su parte, Albert Salazar, director gerente del hospital, respaldó las declaraciones de Rodríguez y reiteró que no existe trato diferenciado para cargos políticos ni para personas con relevancia pública.

La aclaración llega tras la especulación en medios y redes sobre la atención médica recibida por Illa, quien actualmente se encuentra bajo seguimiento en el hospital.