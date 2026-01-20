El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó este lunes de “delirantes” las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, tras sus comentarios sobre el reciente operativo militar de Estados Unidos que culminó con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En un mensaje divulgado por su canal de Telegram, Gil afirmó que Milei volvió a demostrar un “profundo desconocimiento del derecho internacional y de las normas básicas que rigen la convivencia entre las naciones”. Según el jefe de la diplomacia venezolana, las palabras del presidente argentino no solo resultan delirantes, sino que constituyen un ataque directo al principio de soberanía y a la llamada Zona de Paz de América Latina y el Caribe.

El canciller venezolano también cuestionó las motivaciones del jefe de Estado argentino, sosteniendo que no está claro si Milei “actúa por ignorancia, por incapacidad o por costumbre”, aunque aseguró que, en todo caso, su objetivo sería ocultar los problemas internos de su propio gobierno. “La irresponsabilidad no es política exterior; es un simple disparate”, añadió Gil.

Las declaraciones de Milei y su contexto

El pasado sábado, durante un discurso previo a la firma de un pacto de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, Milei valoró positivamente la “determinación” del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su administración en relación con las acciones militares que llevaron a la captura de Maduro.

El mandatario argentino ha sido uno de los críticos más firmes del chavismo y se ha consolidado en los últimos meses como uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina. El propio Milei ya había celebrado la captura de Maduro el 3 de enero, ofreciendo incluso la ayuda de su gobierno para una eventual transición en Venezuela.

La captura de Maduro y la respuesta venezolana

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses tras un ataque militar en Caracas y zonas vecinas, en lo que las autoridades venezolanas han calificado de “secuestro”. El jefe de Estado y la primera dama comparecieron ya ante la justicia en Nueva York, donde Maduro negó los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas y afirmó ser “un prisionero de guerra”.