El jueves 11 de junio de 2026 el precio medio de la luz en España se sitúa en torno a 0,124 €/kWh, con una jornada marcada por contrastes: el coste baja con fuerza en horas de tarde y vuelve a subir por la noche.

Según los datos disponibles para hoy, la franja más económica se concentra en el tramo 17-18 h (0,071 €/kWh), mientras que la hora a evitar llega con el pico máximo entre 21-22 h (0,2682 €/kWh). Con esta pauta, planificar el consumo doméstico puede notar el ahorro.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz (11/06/2026)

Para gastar menos, el foco está claro: aprovecha el tramo más barato y retrasa lo “menos urgente” a las horas de precio bajo. Hoy, la hora más barata es 17-18 h con 0,071 €/kWh. En cambio, la hora más cara es 21-22 h con 0,2682 €/kWh, un salto que encarece el consumo si se concentra ahí.

La franja más económica del día se mueve alrededor de esos valores de alrededor de 0,07 €/kWh. Si puedes, programa tareas como lavadora o lavavajillas durante la tarde y deja para más tarde los consumos que no requieran funcionar en ese horario.

Cómo evoluciona el precio durante el día: de la madrugada al pico nocturno

Madrugada: los precios arrancan con valores relativamente contenido frente a la noche, con mínimos que se aprecian en los primeros tramos (por ejemplo, desde 02-03h aparecen niveles más bajos, como 0,0907 €/kWh). En general, no es el momento del día más barato, pero sí un periodo menos penalizado que el pico.

Mañana: la mañana muestra variaciones y un repunte hacia el mediodía. Tras horas con precios más bajos, el coste empieza a subir a partir de tramos como 10-11h y se mantiene elevado durante gran parte del entorno de 11-14h (con valores alrededor de 0,14 €/kWh según los tramos disponibles).

Tarde: aquí está la oportunidad. El precio cae con claridad y se concentra la parte más favorable de la jornada: 17-18h es el tramo más barato (0,071 €/kWh) y el entorno inmediato mantiene niveles bajos (por ejemplo, 16-17h con 0,0726 €/kWh y 14-15h con 0,0727 €/kWh). Es el momento más recomendable para trasladar consumos.

Noche: empieza la subida y culmina en el pico. Desde la franja de 18-19h el precio ya se mueve al alza y se acelera hacia el final del día: entre 21-22 h se alcanza el nivel más alto (0,2682 €/kWh). Tras ese pico, el precio baja en 22-23h (0,1874 €/kWh) y continúa descendiendo hacia el cierre del día.

Precio de la luz por horas (11 de junio de 2026)