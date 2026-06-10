El jueves 11 de junio de 2026 el precio medio de la luz en España se sitúa en torno a 0,124 €/kWh, con una jornada marcada por contrastes: el coste baja con fuerza en horas de tarde y vuelve a subir por la noche.
Según los datos disponibles para hoy, la franja más económica se concentra en el tramo 17-18 h (0,071 €/kWh), mientras que la hora a evitar llega con el pico máximo entre 21-22 h (0,2682 €/kWh). Con esta pauta, planificar el consumo doméstico puede notar el ahorro.
Horas clave para ahorrar en el precio de la luz (11/06/2026)
Para gastar menos, el foco está claro: aprovecha el tramo más barato y retrasa lo “menos urgente” a las horas de precio bajo. Hoy, la hora más barata es 17-18 h con 0,071 €/kWh. En cambio, la hora más cara es 21-22 h con 0,2682 €/kWh, un salto que encarece el consumo si se concentra ahí.
La franja más económica del día se mueve alrededor de esos valores de alrededor de 0,07 €/kWh. Si puedes, programa tareas como lavadora o lavavajillas durante la tarde y deja para más tarde los consumos que no requieran funcionar en ese horario.
Cómo evoluciona el precio durante el día: de la madrugada al pico nocturno
Madrugada: los precios arrancan con valores relativamente contenido frente a la noche, con mínimos que se aprecian en los primeros tramos (por ejemplo, desde 02-03h aparecen niveles más bajos, como 0,0907 €/kWh). En general, no es el momento del día más barato, pero sí un periodo menos penalizado que el pico.
Mañana: la mañana muestra variaciones y un repunte hacia el mediodía. Tras horas con precios más bajos, el coste empieza a subir a partir de tramos como 10-11h y se mantiene elevado durante gran parte del entorno de 11-14h (con valores alrededor de 0,14 €/kWh según los tramos disponibles).
Tarde: aquí está la oportunidad. El precio cae con claridad y se concentra la parte más favorable de la jornada: 17-18h es el tramo más barato (0,071 €/kWh) y el entorno inmediato mantiene niveles bajos (por ejemplo, 16-17h con 0,0726 €/kWh y 14-15h con 0,0727 €/kWh). Es el momento más recomendable para trasladar consumos.
Noche: empieza la subida y culmina en el pico. Desde la franja de 18-19h el precio ya se mueve al alza y se acelera hacia el final del día: entre 21-22 h se alcanza el nivel más alto (0,2682 €/kWh). Tras ese pico, el precio baja en 22-23h (0,1874 €/kWh) y continúa descendiendo hacia el cierre del día.
Precio de la luz por horas (11 de junio de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1079 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1016 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.0907 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.091 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.0932 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.0987 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.1114 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1154 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.0969 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.0721 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1391 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1403 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1421 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1417 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0727 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0732 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0726 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.071 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1471 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.1647 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2128 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.2682 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.1874 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.1638 €/kWh