Este jueves, 11 de junio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta) vuelve a dejar un mapa claro de precios. En esta jornada se han revisado 10 estaciones, con una media de 1.464€/L para la Gasolina 95, 1.493€/L para la Gasolina 98 y 1.554€/L en Diésel A.
La clave está en el rango: en gasolina 95, el precio mínimo observado es de 1.449€/L y el máximo de 1.469€/L. No es una diferencia enorme, pero en cada repostaje cuenta. Si te toca repostar hoy, mira dónde está el mejor precio por combustible y compara con tu ruta.
Las gasolineras más baratas hoy
Estas son las opciones con precios más bajos según el listado del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta.
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.449€
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.449€
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.468€
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.468€
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.468€
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479€
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479€
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498€
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498€
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498€
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539€
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539€
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.558€
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.558€
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.558€
Las más caras
En el lado opuesto, el registro para gasolina 95 deja también tres referencias como las más altas del día:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.469€
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.469€
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.469€
Si tu objetivo es ajustar el gasto, la foto del jueves sugiere que, como mínimo, vale la pena orientar el repostaje hacia las zonas con 95 a 1.449€/L cuando tengas margen para elegir.
Consejos
- Repostar con la comparativa en mano: con precios que se mueven dentro de un rango, la diferencia puede notarse especialmente en depósitos grandes.
- Ten en cuenta tu consumo: no siempre compensa cambiar de combustible (95 vs 98) si tu vehículo no lo recomienda o si el margen de ahorro es pequeño.
- Planifica la ruta: el “mejor precio” no sirve de mucho si te obliga a desviarte de forma que el ahorro se lo coma el trayecto.
- Mira el conjunto: hoy la media es 1.464€/L en 95, 1.493€/L en 98 y 1.554€/L en diésel, así que comparar contra esos promedios te da perspectiva rápida.
Fuente de datos: Ministerio para la Transición Ecológica.