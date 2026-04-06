De las catacumbas de Tercera RFEF a rozar los puestos de privilegio en Segunda División en apenas un lustro. El trío formado por Luhay Hamido, Edu Villegas y José Juan Romero firma la mayor gesta del fútbol ceutí en 45 años.

Mirar atrás en el calendario de la AD Ceuta FC es asistir a una lección de superación constante. Hace apenas cinco años, el equipo militaba en la extinta Tercera RFEF; hoy, el conjunto caballa se asienta en la categoría de plata del fútbol español con la permanencia virtualmente amarrada y el sueño del playoff en el horizonte.

Un lustro de hitos imparables

La progresión del club bajo la dirección de José Juan Romero desafía cualquier lógica deportiva. La cronología de este ascenso meteórico deja datos asombrosos:

Abril 2021: El equipo peleaba en Tercera RFEF.

El equipo peleaba en Tercera RFEF. Temporada 2022-23: Firmaron «la madre de todas las remontadas» en Primera RFEF, salvando la categoría tras un inicio desastroso de 13 derrotas en 14 partidos.

Firmaron «la madre de todas las remontadas» en Primera RFEF, salvando la categoría tras un inicio desastroso de 13 derrotas en 14 partidos. Junio 2024: Disputaron el playoff de ascenso a Segunda, cayendo con polémica ante el Nàstic.

Disputaron el playoff de ascenso a Segunda, cayendo con polémica ante el Nàstic. Abril 2025: Lograron el ascenso directo a Segunda División tras una victoria épica en Fuenlabrada con gol de Víctor Corral.

El Murube, un fortín contra el «mal del visitante»

A falta de ocho jornadas para el final de la presente campaña, el Ceuta se encuentra en una situación envidiable: 14 puntos por encima del descenso y a solo nueve de la zona de promoción. Sin embargo, el equipo presenta una dualidad marcada por su rendimiento geográfico:

La fortaleza del Alfonso Murube: Es uno de los mejores locales de la categoría, sumando 34 puntos ante su afición. La asignatura pendiente: Fuera de casa, el equipo sufre. Solo ha logrado arañar 14 puntos como visitante, una cifra que solo empeora el Huesca.

«Misión cumplida»

El presidente de la entidad, Luhay Hamido, ha querido poner en valor lo conseguido a través de sus redes sociales, destacando que, tras 45 años de espera, el club ha devuelto el orgullo a la ciudad.

«Misión cumplida. En paz con mi afición, con la ciudad y conmigo mismo. Seguimos juntos y todo va a estar en su sitio. PD: Los playoff no existen», afirmaba Hamido con cautela pero con satisfacción.

A pesar de haber sumado solo un punto de los últimos seis (empate en Burgos y derrota ante un Eibar en racha), el Ceuta encara el tramo final de liga con la tranquilidad de quien ya ha cumplido sus objetivos mínimos y mantiene la «licencia para soñar». Si la progresión matemática se mantiene, la pregunta que se hace toda la ciudad autónoma es inevitable: ¿Dónde estará el Ceuta en abril de 2027?