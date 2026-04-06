Consulte la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado en este Lunes de Pascua

El sorteo de La Primitiva ha vuelto a ser el centro de atención de los juegos de azar en España este lunes 6 de abril de 2026. Coincidiendo con la festividad del Lunes de Pascua, la lotería más tradicional del país ha celebrado su primera extracción de la semana, ofreciendo a los participantes la oportunidad de optar al millonario bote acumulado. Bajo la supervisión de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso se ha desarrollado con el rigor habitual para determinar las cifras que marcan la fortuna en esta jornada primaveral.

El sistema de La Primitiva, basado en la elección de seis números de una tabla de 49, permite una amplia estructura de premios que se incrementa notablemente si se acierta el número de reintegro, necesario para obtener el premio de Categoría Especial. El escrutinio oficial ha comenzado tras la validación de las bolas en el salón de sorteos, permitiendo a los ciudadanos comprobar sus boletos sellados en toda la geografía nacional.

Combinación ganadora de La Primitiva

Los números correspondientes al sorteo de La Primitiva celebrado hoy, lunes 6 de abril, una vez validados por el organismo competente, se detallan a continuación:

• Combinación ganadora: 06, 19, 24, 34, 40 y 42.

• Número Complementario: 28.

• Reintegro: 5.

Estos resultados constituyen la referencia necesaria para que los jugadores procedan a la comprobación de sus apuestas. El sistema otorga premios a partir de los tres aciertos en la combinación principal, elevando la cuantía de forma progresiva hasta alcanzar la máxima categoría para quienes coincidan con los seis números y el reintegro extraído de los bombos.

Verificación en canales oficiales y gestión de cobro

Dada la relevancia de los resultados de este primer lunes de abril, se recuerda a todos los participantes la importancia de realizar la comprobación de sus boletos exclusivamente a través de las fuentes y canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. La validación definitiva de cualquier participación debe efectuarse en la red de administraciones de lotería autorizadas o mediante la plataforma web oficial del organismo para garantizar la seguridad en el proceso de cobro.

Es fundamental tener presente que los premios derivados de La Primitiva cuentan con un plazo de caducidad de tres meses, computados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, cualquier premio que supere el umbral exento fijado por la normativa tributaria vigente en España estará sujeto a la correspondiente retención fiscal por parte de la Agencia Tributaria en el momento de hacerse efectivo su abono.