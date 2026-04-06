Consulte la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de la Bonoloto en este Lunes de Pascua, que abre la semana con nuevos premios para los acertantes

El sorteo de la Bonoloto ha protagonizado este lunes 6 de abril de 2026, coincidiendo con la festividad del Lunes de Pascua en diversas comunidades autónomas. Esta modalidad, gestionada por Loterías y Apuestas del Estado, mantiene su ritmo diario de extracciones ofreciendo a los participantes una de las opciones más dinámicas y accesibles del panorama nacional de juegos de azar. Bajo los protocolos de transparencia habituales, los bombos han dictado la primera combinación ganadora de la semana, permitiendo el inicio del escrutinio oficial para determinar el reparto de premios en todas sus categorías.

A pesar de ser una jornada festiva en parte del territorio, el sistema centralizado de validación ha funcionado con normalidad, registrando las apuestas de los jugadores que buscan la fortuna en los seis números de la combinación principal. La cuantía de los premios de este lunes dependerá, como es habitual, del número de acertantes y de la recaudación total alcanzada en esta jornada de abril.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Tras la finalización del acto de extracción en el salón de sorteos, los resultados oficiales de la Bonoloto de hoy, lunes 6 de abril, son los siguientes:

• Combinación ganadora: 02, 10, 25, 28, 40 y 46.

• Número Complementario: 17.

• Reintegro: 2.

Estos datos son la referencia necesaria para que los apostantes procedan a la comprobación de sus boletos. El sistema de la Bonoloto otorga premios a partir de los tres aciertos, incrementando la cuantía de forma progresiva hasta la primera categoría (seis aciertos). Además del sorteo de la Bonoloto, los aficionados a los juegos de azar han podido seguir hoy otras extracciones como el Super Once y el Triplex de la ONCE.

Verificación en fuentes oficiales y gestión de cobro

Dada la relevancia de los resultados de este Lunes de Pascua, se recuerda a todos los participantes la importancia de realizar la comprobación de sus participaciones exclusivamente a través de las fuentes y canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. La validación definitiva de cualquier premio debe efectuarse en la red de administraciones de lotería autorizadas o mediante la plataforma web oficial del organismo para garantizar la seguridad en el proceso de cobro.

Es fundamental tener presente que los premios de la Bonoloto cuentan con un plazo de caducidad de tres meses, computados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, cualquier premio que supere el umbral exento fijado por la normativa tributaria vigente en España estará sujeto a la correspondiente retención fiscal por parte de la Agencia Tributaria en el momento de hacerse efectivo su abono.