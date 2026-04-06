Consulte la combinación ganadora y el número de sueño del sorteo europeo que ofrece una renta de 20.000 euros al mes durante 30 años en este Lunes de Pascua

El sorteo de EuroDreams ha vuelto a ser el gran protagonista de la jornada de este lunes 6 de abril de 2026, coincidiendo con la festividad del Lunes de Pascua en gran parte de España. Esta lotería de ámbito europeo, coordinada por las instituciones oficiales de nueve países, ha realizado una nueva extracción para determinar los seis números y el número de sueño que permiten a los participantes optar a una estructura de premios única en el continente, centrada en pagos mensuales a largo plazo.

A pesar de ser una jornada festiva, el sistema de Loterías y Apuestas del Estado ha funcionado con total normalidad, procesando las apuestas de miles de ciudadanos que buscan la estabilidad económica que ofrece la primera categoría. El rigor técnico y la transparencia han marcado, una vez más, el desarrollo de este sorteo internacional celebrado a las 21:00 horas.

Combinación ganadora de EuroDreams

Tras la finalización del acto oficial de extracción y el posterior escrutinio, los resultados de EuroDreams para hoy, lunes 6 de abril, son los siguientes:

• Combinación ganadora: 01, 02, 08, 14, 28 y 33.

• Número de sueño: 3.

Estos datos son la referencia necesaria para que los apostantes comprueben sus boletos. El sistema de EuroDreams destaca por su generosidad en las categorías superiores: el acierto de los seis números más el sueño otorga 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7,2 millones de euros), mientras que acertar los seis números sin el sueño garantiza 2.000 euros al mes durante cinco años.

Funcionamiento y categorías de premios

El funcionamiento de EuroDreams es sencillo: el jugador debe elegir seis números de una tabla del 1 al 40 y un número de ‘sueño’ de una tabla del 1 al 5. Con un precio por apuesta de 2,50 euros, el sorteo ofrece hasta seis categorías de premios. Las categorías menores incluyen el reintegro del importe del billete (2,50 €) para quienes acierten el número de sueño, así como premios fijos que oscilan entre los 5 y los 120 euros aproximadamente, dependiendo del número de aciertos en la combinación principal.

Verificación oficial y gestión de cobro

Debido a la importancia de los resultados de este primer lunes de abril, se recomienda encarecidamente realizar la comprobación de los boletos a través de las fuentes y canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. La validación definitiva de cualquier premio debe efectuarse en la red de administraciones de lotería autorizadas o mediante la web oficial del organismo para garantizar la seguridad en el proceso.

Es fundamental recordar que los premios de EuroDreams tienen un plazo de caducidad de tres meses. Asimismo, cualquier premio que supere el umbral exento fijado por la normativa tributaria vigente en España estará sujeto a la correspondiente retención fiscal por parte de la Agencia Tributaria en el momento de hacerse efectivo su abono.