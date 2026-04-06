Compruebe el número premiado, la serie de «La Paga» y la combinación del Super Once en este Lunes de Pascua, que abre la semana de sorteos de la organización

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este lunes 6 de abril de 2026 una nueva jornada de sus sorteos habituales, marcando el inicio de la semana con el tradicional Cupón Diario y el Super Once. En esta fecha, que coincide con la festividad del Lunes de Pascua en diversas comunidades autónomas, la ilusión por los premios se ha mantenido intacta entre los participantes que buscan la fortuna a través de estas modalidades de juego responsable.

El Cupón Diario, cuya historia se remonta a 1939, se ha consolidado como el sorteo más emblemático de la institución. En la actualidad, su estructura permite optar a un premio principal de 500.000 euros, además de «La Paga», un sorteo asociado que ofrece una renta de 36.000 euros al año durante un cuarto de siglo para aquellos que acierten el número y la serie.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

Tras la extracción oficial realizada esta noche, la combinación ganadora y la serie del lunes 6 de abril de 2026 han quedado establecidas de la siguiente manera:

• Número premiado: 14660

• Serie (La Paga): 024

El sistema de premios del Cupón Diario recompensa también las terminaciones de las cuatro, tres y dos últimas cifras, así como el reintegro a la primera y última cifra del número premiado. Por tan solo 2 euros, los jugadores participan en un sorteo que destina sus beneficios íntegramente a la labor social de la ONCE, mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad visual y otras discapacidades.

Resultado del Super Once

Asimismo, se ha procedido a la extracción de los 20 números que conforman la combinación ganadora del Super Once para hoy, lunes 6 de abril:

02, 10, 19, 21, 22, 36, 40, 41, 44, 46, 50, 54, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 74 y 76

Este juego consiste en elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80. El premio final depende de la cantidad de números elegidos, la cuantía de la apuesta realizada y el número de aciertos logrados sobre la combinación de 20 cifras extraídas.

Verificación oficial y gestión de premios

Ante la relevancia de los resultados de este primer lunes de abril, se recomienda encarecidamente a todos los participantes realizar la comprobación de sus boletos a través de los canales y fuentes oficiales de la ONCE (JuegosONCE). Es fundamental validar la participación en los puntos de venta autorizados o con los agentes vendedores oficiales para confirmar de forma segura la obtención de cualquier premio antes de iniciar los trámites de cobro.

Los premios derivados de estos sorteos cuentan con un plazo de caducidad determinado por la normativa de la institución (30 días). Del mismo modo, es necesario recordar que los premios que superen el umbral exento por ley estarán sujetos a la retención fiscal correspondiente conforme a la legislación vigente en España.