Madrid, 20 de noviembre de 2026. — La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha valorado este viernes que percibió al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, «un poco bajando los brazos» durante el debate cara a cara mantenido con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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En declaraciones realizadas durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Colau ha criticado la actitud del jefe del Ejecutivo y le ha reprochado que no plantara cara de forma más firme a la derecha y a la extrema derecha.

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«Creo que no es momento de bajar los brazos, sino todo lo contrario» Lee tambien: Las frases del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara al 29N

La aspirante de Frente Amplio ha señalado que echó en falta una respuesta directa y contundente de Sánchez frente a lo que calificó como «los bulos, provocaciones y mentiras» de Feijóo a lo largo del intercambio televisivo.

Expectación ante el debate a cuatro del próximo jueves

De cara a la recta final de la campaña, Colau ha manifestado tener «muchas ganas» de participar en el debate a cuatro previsto para el próximo jueves, cita en la que coincidirán la propia Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal.

Según ha explicado, su propósito en lo que queda de campaña es desplegar «todos los esfuerzos que sean necesarios» para hacer frente a la «extrema derecha», a la que considera «una amenaza terrible» para los derechos y libertades en España.

Reproches por la falta de respuestas en vivienda

Más allá del tono y la confrontación entre los dos principales candidatos, Colau ha lamentado la ausencia de «respuestas contundentes» ante las inquietudes cotidianas de la ciudadanía, poniendo el foco de manera especial en el problema de la vivienda.