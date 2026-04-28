Adara Molinero ha vuelto a hablar abiertamente sobre salud mental en sus redes sociales. La exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’, que en los últimos meses ha compartido públicamente su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ha querido lanzar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de encontrar un buen profesional en terapia.

La creadora de contenido ha explicado que, tras pasar por varios psicólogos, aprendió a identificar algunas señales de alerta que pueden indicar que una terapia no está funcionando. “Es que es fuerte, todo vale, es fuerte porque me ha sucedido”, comenzó diciendo en un vídeo publicado en Instagram.

Adara Molinero habla de las señales para cambiar de psicólogo

Adara aseguró que se toma la libertad de hablar de este tema porque ha tenido experiencia con varios profesionales. Su primera advertencia fue clara: si una persona lleva mucho tiempo en terapia y no nota avances en su vida, quizá debería plantearse cambiar de psicólogo.

Según explicó, la terapia debería ayudar a modificar poco a poco la forma de pensar, tomar decisiones diferentes y mejorar la manera de afrontar determinados problemas. Para ella, si pasa el tiempo y no hay cambios, puede ser una señal de que ese acompañamiento no es el adecuado.

“Tu psicóloga no es tu amiga”

Una de las frases más comentadas del vídeo fue cuando Adara recordó que la relación entre paciente y terapeuta debe mantenerse dentro de un marco profesional. “Tu psicóloga no es tu amiga”, afirmó.

La influencer considera una señal de alerta que el profesional hable demasiado de su vida personal o se ponga constantemente como ejemplo durante la consulta. A su juicio, el papel del terapeuta no debe ser contar sus propias experiencias, sino ayudar al paciente a llegar a sus propias conclusiones.

“Ella al final te tiene que guiar a ti a que saques tus propias conclusiones, no hacerte el resumen”, señaló.

La conexión con el terapeuta, un punto clave

Adara también insistió en la importancia de sentir conexión con el psicólogo. Para ella, debe existir “feeling” entre paciente y profesional para que la terapia pueda avanzar.

La exconcursante relató una experiencia en la que sintió que hablaba con una persona excesivamente fría y mecánica. Según contó, cada vez que explicaba algo que le preocupaba, recibía respuestas muy automatizadas, como si el profesional siguiera una plantilla.

La sensación fue tan desconectada que llegó a pensar que le habría servido igual hablar con una inteligencia artificial. Con ese ejemplo, quiso explicar que, si no existe vínculo terapéutico, es difícil que el proceso resulte útil.

Psicología y espiritualidad, dos cosas diferentes

Otra de las advertencias de Adara tuvo que ver con la mezcla entre psicología y espiritualidad. La influencer reconoció que cree en las energías, la atracción y otros aspectos espirituales, pero defendió que una terapia psicológica debe tener otro enfoque.

“Yo soy la primera que soy superespiritual, en las energías, en atraer… pero la psicología es otra cosa”, explicó.

Para Adara, acudir a terapia debe servir para solucionar problemas, aprender técnicas, conocerse mejor y detectar patrones de comportamiento. Por eso considera una señal de alerta que un psicólogo base todo el proceso en creencias espirituales.

Adara anima a no conformarse con el primer profesional

Con su mensaje, Adara Molinero quiso normalizar algo que muchas personas experimentan: no siempre se encuentra al terapeuta adecuado a la primera. La influencer animó a sus seguidores a no sentirse culpables si necesitan cambiar de profesional.

“Soy consciente de que no es fácil encontrar a la persona que te pueda ayudar, pero no te tienes que quedar con el primer psicólogo que venga. Busca a tu persona”, concluyó.

Su reflexión ha sido bien recibida por muchos seguidores, que han valorado su sinceridad al hablar de salud mental y de la importancia de sentirse acompañado por un profesional con el que exista confianza, conexión y un trabajo terapéutico real.