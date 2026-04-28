Violeta Mangriñán ha vuelto a hablar con naturalidad sobre su vida personal en redes sociales. La influencer, que cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, ha revelado que podría volver a pasar por quirófano próximamente, aunque no por una cuestión estética, sino por un motivo relacionado con la revisión de sus prótesis de pecho.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ respondió a las preguntas de sus seguidores y explicó que tiene pendiente una revisión médica para comprobar el estado de sus implantes, ya que el próximo año se cumplirán diez años desde que se sometió a su aumento de pecho.

Violeta Mangriñán podría operarse de nuevo del pecho

Durante una ronda de preguntas en Instagram, una seguidora quiso saber si Violeta tenía pensado volver a operarse. La creadora de contenido respondió con sinceridad y reconoció que “probablemente sí”, aunque matizó que sería por una cuestión de mantenimiento.

Según explicó, no se trataría de una intervención motivada por un cambio físico o estético, sino por la necesidad de revisar el estado de las prótesis tras casi una década desde su primera operación.

“Tengo revisión en breve. El año que viene hará 10 años que me operé”, contó a sus seguidores.

“No sé si tengo que cambiar las prótesis”

Violeta Mangriñán admitió que todavía no sabe si deberá someterse a una nueva intervención ni en qué consistiría exactamente. La influencer explicó que esperará a conocer la valoración médica antes de tomar una decisión definitiva.

“No sé si tengo que cambiar las prótesis o qué, pero seguramente me vuelva a operar”, señaló en sus redes sociales.

Por ahora, no ha aclarado si la posible operación consistiría únicamente en sustituir las prótesis actuales por otras nuevas o si también se plantearía algún cambio en el tamaño o en el resultado final.

Una revisión por salud, no por estética

La valenciana quiso dejar claro que la posible intervención tendría que ver con el control y mantenimiento de sus implantes mamarios. Su mensaje llega en un momento en el que muchas mujeres con prótesis se interesan por las revisiones periódicas y por la duración recomendada de este tipo de implantes.

Violeta, fiel a su estilo directo, compartió la información sin dramatismo y con la transparencia que suele caracterizar sus publicaciones. La influencer no dio más detalles médicos, pero sí dejó entrever que tomará una decisión después de acudir a la revisión correspondiente.

Violeta Mangriñán mantiene su naturalidad en redes

No es la primera vez que Violeta Mangriñán habla abiertamente sobre cuestiones personales con sus seguidores. La influencer suele compartir aspectos de su vida familiar, su maternidad, su relación con Fabio Colloricchio y también detalles relacionados con su salud o su bienestar.

En esta ocasión, su confesión ha llamado la atención por tratarse de una posible vuelta al quirófano casi diez años después de su operación de pecho. De momento, la decisión definitiva dependerá del resultado de la revisión médica que tiene prevista próximamente.