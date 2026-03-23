La gestora ferroviaria reconoce que 36 metros de carril sustituidos en la línea de Alta Velocidad carecían de la certificación necesaria antes de su colocación.

Un nuevo episodio de irregularidades técnicas sacude la gestión de las infraestructuras ferroviarias en España. Adif ha reconocido oficialmente que un tramo de 36 metros de raíl, sustituido durante este mes de marzo en el término municipal de Adamuz, fue instalado sin haber superado los protocolos de control de calidad obligatorios.

El reconocimiento llega tras una inspección interna que detectó fallos en la trazabilidad del material utilizado en una de las arterias principales de la red ferroviaria andaluza.

Fallo en la cadena de certificación

Según la información trascendida, las piezas de acero instaladas no contaban con el visto bueno técnico que garantiza su resistencia y durabilidad bajo las condiciones de explotación de la vía. Adif ha detallado los puntos clave de este incidente:

Falta de ensayos: Los raíles no fueron sometidos a las pruebas de fatiga y ultrasonidos necesarias para descartar microfisuras o defectos de fabricación.

Los raíles no fueron sometidos a las pruebas de fatiga y ultrasonidos necesarias para descartar microfisuras o defectos de fabricación. Error procedimental: La entidad admite que se produjo un fallo en la supervisión de la contrata encargada del mantenimiento, permitiendo la colocación de material no certificado.

La entidad admite que se produjo un fallo en la supervisión de la contrata encargada del mantenimiento, permitiendo la colocación de material no certificado. Sustitución inmediata: Tras detectar la anomalía, Adif ha ordenado el reemplazo urgente de dichos raíles para evitar cualquier riesgo operativo.

Sin riesgo para la seguridad, según Adif

A pesar de la gravedad que supone instalar material sin certificar en una red de estas características, fuentes de la gestora aseguran que «la seguridad de la circulación no se ha visto comprometida» en ningún momento. Argumentan que los sistemas de vigilancia de la propia vía y las limitaciones temporales de velocidad aplicadas durante las obras habrían mitigado cualquier posible incidencia.

No obstante, la admisión de este error ha generado malestar en el sector, ya que pone en entredicho el rigor de los procesos de mantenimiento preventivo que Adif ejecuta de forma habitual.

Investigación abierta

Adif ha abierto un expediente informativo para depurar responsabilidades y determinar por qué los mecanismos de control fallaron en este punto kilométrico concreto. El objetivo es reforzar las auditorías sobre las empresas proveedoras y asegurar que ningún material llegue a la vía sin el sello de calidad previo.