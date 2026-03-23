El borrador del nuevo decreto busca agilizar el proceso de regularización extraordinaria, permitiendo la presentación presencial de documentos en miles de oficinas en toda España.

En un esfuerzo por evitar el colapso administrativo y facilitar el acceso al proceso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha diseñado un plan para descentralizar la recepción de solicitudes de la regularización extraordinaria de extranjeros. Según el último borrador del decreto, las oficinas de Correos y de la Seguridad Social contarán con ventanillas propias dedicadas exclusivamente a este fin.

Esta medida busca canalizar el alto volumen de expedientes que se esperan para un proceso que podría beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular en España.

Descentralización para evitar el «tapón» administrativo

Tradicionalmente, los trámites de extranjería han sufrido graves demoras debido a la saturación de las Oficinas de Extranjería. Para esta convocatoria de 2026, el Gobierno apuesta por una red capilar:

Correos: Gracias a su amplia presencia en municipios de toda España, servirá como punto de entrega de documentación verificada.

Gracias a su amplia presencia en municipios de toda España, servirá como punto de entrega de documentación verificada. Seguridad Social: Habilitará espacios específicos para que los solicitantes puedan acreditar sus datos y, en el futuro, facilitar su alta inmediata en el sistema laboral.

Habilitará espacios específicos para que los solicitantes puedan acreditar sus datos y, en el futuro, facilitar su alta inmediata en el sistema laboral. Vía Telemática: Aunque se refuerza la presencialidad, la plataforma Mercurio seguirá siendo el canal principal para la presentación de expedientes.

Requisitos y plazos clave

El proceso, que «pone el contador a cero» tras años de irregularidad acumulada, cuenta con unos criterios de corte muy definidos en el borrador:

Fecha de corte: Solo podrán acceder quienes demuestren haber entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025. Permanencia: Se exige acreditar una estancia mínima de cinco meses previos a la solicitud. Antecedentes: Es requisito indispensable carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen.

Calendario previsto

Se espera que la «ventana» para presentar las solicitudes se abra a principios de abril de 2026 y permanezca activa hasta el 30 de junio. El objetivo de la administración es resolver cada expediente en un plazo máximo de tres meses, otorgando una autorización de residencia y trabajo por un año.

Un cambio de modelo migratorio

El borrador del decreto justifica estas medidas excepcionales señalando que España ha dejado de ser un país de tránsito para consolidarse como «territorio de destino y acogida». Al facilitar que los migrantes regularicen su situación a través de instituciones tan cotidianas como Correos, el Gobierno busca no solo orden administrativo, sino también una integración laboral más rápida que contribuya a la sostenibilidad del sistema público.