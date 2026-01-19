La cuenta atrás para un hito histórico ha comenzado. El gigante SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orion ya descansan en la mítica rampa 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida. Se trata del vehículo que devolverá a cuatro astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez en 54 años, desde que finalizara el programa Apolo en 1972.

El traslado desde el edificio de ensamblaje (VAB) se completó este fin de semana en una operación de precisión que duró 12 horas para recorrer apenas 6,4 kilómetros.

El calendario crítico: ¿Cuándo despegarán?

La NASA ha diseñado una hoja de ruta estricta para garantizar la seguridad de la tripulación tras resolver los problemas detectados en el escudo térmico en misiones previas:

• 2 de febrero: «Ensayo general con combustible». Se cargarán los depósitos y se simulará una cuenta atrás completa.

• 6 de febrero: Se abre la primera ventana de lanzamiento (un periodo de 5 días).

• Marzo de 2026: Si el ensayo de febrero revela fallos o la meteorología no acompaña, el despegue se pospondrá hasta el mes de marzo.

La misión: 10 días alrededor de la Luna

A diferencia de la Artemis I (que no llevaba tripulación), la Artemis II pondrá a prueba los sistemas de soporte vital con cuatro astronautas a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

• Trayectoria: La nave Orion rodeará nuestro satélite y viajará hasta 7.400 km más allá de la cara oculta de la Luna, batiendo récords de distancia para una nave tripulada.

• Objetivo: Validar que la tecnología es segura para el siguiente paso: Artemis III, la misión que sí aterrizará en la superficie lunar (prevista para 2027 o 2028).

SLS: El coloso de la NASA

El cohete SLS es una pieza de ingeniería de 98 metros de altura. Aunque no supera en potencia al Starship de SpaceX, es actualmente el vehículo principal de la NASA para misiones de larga distancia y el único diseñado específicamente para la nave Orion. A diferencia de los cohetes de Elon Musk, el SLS no es reutilizable, lo que hace que cada lanzamiento sea una inversión única y crítica.