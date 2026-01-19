El vigente campeón de Melbourne Park y actual número 2 del mundo, Jannik Sinner, inicia la defensa de su corona este martes 20 de enero de 2026. Tras una pretemporada estratégica y sin torneos oficiales previos, el italiano se estrena ante el impredecible francés Hugo Gaston en la mítica Rod Laver Arena.

Sinner, que parte como el gran favorito junto a Carlos Alcaraz, buscará imponer su potencia frente a un Gaston experto en romper el ritmo con dejadas y variaciones.

Horario del Jannik Sinner vs. Hugo Gaston

El partido pertenece a la primera ronda del cuadro masculino y se disputa en la sesión nocturna de Melbourne:

• Fecha: Martes, 20 de enero de 2026.

• Hora estimada: 09:00 horas (hora peninsular española).

• Pista: Rod Laver Arena (Tercer turno).

• Nota: Al ser el tercer partido del día, el inicio real dependerá de la duración de los encuentros anteriores de la sesión diurna.

Dónde ver en TV y online el partido

En España, el Open de Australia se emite de forma exclusiva a través de los canales de Eurosport:

• Televisión: Eurosport 1 y Eurosport 2, disponibles en plataformas como Movistar+, Orange TV y DAZN.

• Online / Streaming: A través de la plataforma Max (que incluye la cobertura de Eurosport) y la App de los operadores mencionados. Max ofrece cobertura multi-pista para seguir cualquier partido del torneo bajo demanda.

Claves del encuentro

1. El rodaje de Sinner: El italiano llega «fresco» pero con poca competición oficial tras optar por no jugar torneos previos, limitándose a una exhibición contra Alcaraz.

2. El estilo de Gaston: El francés es conocido por su juego poco ortodoxo. Su objetivo será «ensuciar» el partido con cambios de altura para que Sinner no pueda golpear cómodo desde el fondo.

3. Hegemonía italiana: Sinner domina el historial previo, pero la Rod Laver Arena siempre añade una presión extra al defensor del título en su primer partido.