Hoy, lunes 19 de enero de 2026, se cierra la jornada 20 de Primera División con un enfrentamiento directo entre dos equipos que necesitan puntuar para alejarse definitivamente de la zona de peligro. El Elche CF recibe al Sevilla FC a las 21:00 horas en un estadio que históricamente se le atraganta al conjunto hispalense.

Horario y dónde ver el partido en directo

• Fecha: Lunes, 19 de enero de 2026.

• Hora: 21:00 (hora peninsular española).

• Estadio: Martínez Valero (Elche).

• Televisión: En directo a través de DAZN LALIGA.

• Online: App de DAZN y plataformas de operadores (Movistar+, Orange TV).

Así llegan ambos equipos: Situación en la tabla

La segunda vuelta comienza con ambos conjuntos mirando de reojo los puestos de descenso, aunque el Elche respira con algo más de tranquilidad.

• Elche CF (10º – 23 puntos): Los de Eder Sarabia vienen de empatar ante el Valencia y buscan recuperar sensaciones tras el varapalo copero ante el Betis. Una victoria hoy les permitiría superar al Athletic y al Girona en la tabla.

• Sevilla FC (16º – 20 puntos): El equipo de Almeyda llega en una situación delicada tras caer ante el Celta. Están empatados con el Valencia y solo un punto por encima del Alavés, equipo que marca el descenso (19 puntos). Una derrota hoy les dejaría en una posición crítica.

El parte de bajas: Enfermerías llenas

Ambos técnicos tendrán que recomponer sus onces iniciales debido a la acumulación de lesiones y sanciones:

Bajas en el Elche:

• Por lesión: Rafa Mir, Héctor Fort, Bigas, Álvaro Núñez y John Chetauya.

Bajas en el Sevilla:

• Por lesión: Azpilicueta, Alfon, Januzaj, Rubén Vargas y Alexis.

• Por sanción: Marcao.

Un dato para la historia

El Martínez Valero es un territorio hostil para el Sevilla. De los últimos cinco enfrentamientos en tierras ilicitanas, el Sevilla solo ha ganado uno (un 0-2 en 2014 con goles de Bacca y Gameiro). Los precedentes más recientes (2023 y 2021) terminaron con idéntico resultado: 1-1. En el partido de la primera vuelta de esta temporada, el marcador también fue de tablas (2-2).