La Casa de S.M. el Rey ha comunicado con profundo pesar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia, hermana menor de la Reina Doña Sofía, este jueves 15 de enero de 2026 a las 11:40 horas en el Palacio de la Zarzuela.

La «tía Pecu», como era conocida cariñosamente en el entorno familiar por su personalidad peculiar y bondadosa, ha fallecido a los 83 años tras un largo periodo de delicado estado de salud. La Reina Sofía, que se encontraba especialmente unida a ella, ha permanecido a su lado «hasta el último momento», habiendo cancelado su agenda oficial en los días previos ante el empeoramiento de su hermana.

Una vida de espiritualidad, música y filantropía

Nacida en el exilio en Ciudad del Cabo en 1942, Irene de Grecia fue mucho más que la sombra de su hermana. Mujer de gran sensibilidad, destacó en múltiples facetas:

• Pianista de élite: Estudió con la prestigiosa Gina Bachauer y llegó a debutar en el Royal Festival Hall de Londres en 1969 interpretando a Bach.

• Fundación Mundo en Armonía: Creada en 1986, su organización realizó labores humanitarias internacionales, como el envío de ganado a la India y Bangladesh para apoyar a comunidades locales.

• Espiritualidad: Vivió largas temporadas en la India, donde se empapó de la filosofía budista e hinduista, defendiendo siempre el desprendimiento y la paz mundial.

Salud y últimos días en Zarzuela

El deterioro de la princesa se hizo evidente en los últimos dos años. Padecía una enfermedad neurodegenerativa —diagnosticada inicialmente como deterioro cognitivo que derivó en Alzheimer— y disfagia (dificultad para tragar), lo que obligó a reforzar su atención médica en Zarzuela, su hogar desde hacía décadas.

Hacia el mediodía de hoy, un coche fúnebre ha hecho su entrada en el recinto palaciego. Se espera que la Familia Real al completo, incluyendo posiblemente a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, acuda a darle el último adiós dada la estrecha relación que mantenían con su tía abuela.

Protocolo de despedida y entierro en Grecia

Casa Real ha anunciado la cancelación de toda su agenda oficial para los próximos días. El protocolo de despedida se dividirá en dos actos principales:

1. En Madrid: Se organizará un velatorio en la capital para que familiares y allegados puedan despedirse. María Zurita, sobrina de Don Juan Carlos, ya ha manifestado el dolor de la familia ante esta pérdida.

2. En Atenas: Cumpliendo con su última voluntad, sus restos serán trasladados a Grecia. Recibirá sepultura en el Cementerio Real de Tatoi, donde descansará junto a sus padres, los reyes Pablo y Federica, y su hermano, el Rey Constantino II.

Este fallecimiento supone un golpe devastador para la Reina Sofía, quien tras la muerte de su hermano Constantino en 2023 y de su íntima amiga Tatiana Radziwill, pierde ahora a su compañera de vida más fiel y su último apoyo fraterno.