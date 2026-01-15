El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del Congreso ha determinado que los periodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo cometieron infracciones graves en distintos incidentes ocurridos en los últimos meses dentro de la Cámara. Los informes elaborados por el órgano han sido remitidos a la Mesa del Congreso, que deberá decidir si procede suspender temporal o definitivamente sus acreditaciones.

La decisión se abordará en la reunión que celebra el órgano de gobierno del Congreso este jueves, donde se prevé nombrar a un letrado instructor y permitir a los acusados presentar sus alegaciones antes de que se dicte cualquier sanción.

Vito Quiles, de EDATV, y Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, fueron denunciados por vulnerar el nuevo reglamento del Congreso, que establece restricciones sobre la grabación y el comportamiento en ruedas de prensa. Las sanciones pueden ir desde una suspensión temporal de 11 días hasta la retirada definitiva de la acreditación.

En el caso de Quiles, los informes detallan que el periodista grabó imágenes en zonas no autorizadas en dos ocasiones: el 20 de noviembre, cuando captó al presidente del Gobierno a pesar de las advertencias, y el 11 de diciembre, al perseguir al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y difundir posteriormente las grabaciones en redes sociales. Estas acciones podrían constituir hasta cinco infracciones graves según el Reglamento de la Cámara.

Por su parte, Bertrand Ndongo fue acusado de obstruir una rueda de prensa el 25 de noviembre, organizada por la portavoz del grupo Sumar, Verónica Barbero. Según el informe, Ndongo ignoró las instrucciones del personal encargado y alteró el orden del turno de preguntas, afectando el trabajo de otros periodistas y ejerciendo “violencia verbal” hacia la diputada y una colega, lo que se considera una infracción grave.

El Consejo Consultivo, integrado por representantes de los distintos grupos parlamentarios —excepto PP y Vox, que rechazan su existencia— y asociaciones de periodistas como la APP, concluyó que ambos casos constituyen infracciones graves que podrían derivar en sanciones más severas si se acumulan en un año.