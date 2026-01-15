La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó este jueves sumarse al «linchamiento» del cantante Julio Iglesias tras las denuncias por presuntas agresiones sexuales en su contra y criticó que responsables políticos contribuyan al «desprestigio de una persona que no es político».

En su primera comparecencia ante los medios en 2026, Ayuso sostuvo que existen «muchísimos otros temas» de los que los representantes públicos deben responsabilizarse, y citó entre ellos «los escándalos del Gobierno», en alusión a las imputaciones que afectan a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y al hermano de Pedro Sánchez, así como a la situación de la Fiscalía General del Estado y al traspaso de competencias pactado con el Gobierno vasco para sacar adelante los Presupuestos Generales.

La dirigente madrileña evitó profundizar en el caso de Julio Iglesias y dio por «fijada» su posición, remitiéndose a un mensaje publicado previamente en la red social X. En él afirmó: «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias».

Las declaraciones de Ayuso se producen después de que una investigación conjunta de eldiario.es en España y Univisión Noticias en Estados Unidos revelara que dos mujeres que trabajaron para el cantante —una como empleada del hogar y otra como fisioterapeuta— denunciaron en 2021 presuntos episodios de acoso y agresión sexual por parte del artista.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero y evaluar si este tribunal es competente para investigar los hechos. Mientras tanto, el caso continúa generando un intenso debate político y mediático.