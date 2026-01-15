En un giro inesperado del mercado editorial, el libro titulado ‘Los logros de Pedro Sánchez en España’ se ha convertido en un auténtico fenómeno de ventas en Amazon este jueves, 15 de enero de 2026. Sin embargo, quienes lo compran no buscan sesudos análisis políticos, sino una de las sátiras más comentadas del momento: la obra está completamente en blanco.

El «no-libro» ha escalado posiciones hasta situarse como el tercer título más vendido en la sección de política y el número uno en la categoría de partidos políticos, superando incluso a la Constitución Española y a las memorias de Mariano Rajoy.

La sátira que conquista el ranking de Amazon

La obra, creada por el especialista en marketing Jorge Branger, es un experimento visual y cómico que consta de 200 páginas vacías. Aunque incluye encabezados de capítulos con títulos sugerentes como «Apoyo real a los emprendedores» o «Gestión sanitaria inteligente», el cuerpo de texto brilla por su ausencia, sugiriendo de forma irónica que no hay logros que documentar.

• Precio de la broma: El ejemplar cuesta 9,36 euros.

• Origen de la idea: Branger confiesa que el proyecto nació del «cansancio personal» y que inicialmente solo iba a ser un vídeo cómico para Instagram.

• Éxito inesperado: El autor señala que la sátira política en España siempre ha sido un termómetro social, y que el volumen de ventas demuestra que la idea ha conectado con una parte del electorado.

¿Un logro de marketing o una crítica social?

El éxito de este producto ha generado un debate paralelo en redes sociales sobre el poder del marketing frente al contenido. Para Branger, el hecho de que un libro sin una sola palabra escrita esté superando en ventas a ensayos políticos reales demuestra que, en ocasiones, «lo que más importa es la idea que hay detrás».

La pregunta que circula ahora entre los usuarios del gigante del comercio electrónico es quién es el verdadero responsable de este «éxito»: si el ingenio de su autor al vender el vacío, o la percepción ciudadana sobre la gestión del Gobierno que ha impulsado la compra masiva como forma de protesta humorística.