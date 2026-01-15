La Fiscalía Especial Antidroga se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se le acusaba de delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por sus supuestos vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Según el informe remitido este jueves al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, la Fiscalía considera que la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír no describe hechos con apariencia delictiva ni aporta indicios objetivos suficientes para iniciar una investigación penal. El documento sostiene que las acusaciones se basan en conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas, sin respaldo fáctico alguno.

El fiscal que firma el informe, Javier Redondo, subraya que la Fiscalía Antidroga mantiene una colaboración habitual y eficaz con las autoridades estadounidenses en la persecución de delitos de tráfico de drogas, lo que permite afirmar que, de existir indicios contra el expresidente, estos habrían sido comunicados por los organismos judiciales internacionales competentes.

En relación con el presunto delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía señala que no existe indicio alguno de que el patrimonio atribuido a Zapatero o a su familia proceda de actividades relacionadas con el narcotráfico, ni se mencionan hechos concretos que permitan vincular esos fondos con delitos previos. Asimismo, recuerda que el Código Penal español no tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que es imprescindible acreditar la existencia de un delito previo para iniciar una investigación.

El informe también indica que parte de los hechos mencionados en la querella ya estarían siendo investigados en otros procedimientos judiciales, lo que impediría abrir una nueva causa sobre los mismos hechos en la Audiencia Nacional.

Por último, la Fiscalía destaca que la querella se apoya en acusaciones formuladas en 2020 contra Nicolás Maduro por un tribunal estadounidense, acusaciones que no coinciden con las vigentes en la actualidad, y que la supuesta organización criminal mencionada, el llamado Cártel de los Soles, ya no figura en la imputación actual contra el expresidente venezolano, lo que debilita aún más la tesis de la pertenencia de Zapatero a una organización dedicada al tráfico de drogas.

El juez deberá decidir ahora si acepta la petición de la Fiscalía y archiva la querella o si, por el contrario, acuerda su admisión a trámite.