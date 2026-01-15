El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado este jueves, 15 de enero de 2026, un acuerdo histórico con el PNV para el traspaso de cinco nuevas competencias al País Vasco. El punto más relevante de esta negociación, que se ha desbloqueado in extremis tras conversaciones directas entre el presidente y el lehendakari Imanol Pradales, es la cesión de la gestión de las ayudas al desempleo.

Este movimiento se produce apenas unos días después de que el Ejecutivo central presentara un nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC, lo que ha intensificado el debate sobre las «cesiones» a los socios de investidura.

Las cinco competencias que pasan a Euskadi

La Comisión Mixta de Transferencias se reunirá formalmente mañana viernes a las 10:30 horas para ratificar el traspaso de las siguientes materias:

1. Prestaciones por desempleo: Euskadi será la primera comunidad autónoma en gestionar y pagar estas ayudas.

2. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social: Relacionadas con el cuidado familiar.

3. Salvamento Marítimo.

4. Seguro Escolar.

5. Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.

Tensiones financieras y el Cupo Vasco

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha confirmado que el principal escollo de la negociación ha sido la financiación de estas materias. Finalmente, se ha acordado que se gestionen a través del Cupo derivado del Concierto Económico, un punto que el Gobierno de Sánchez se resistía a aceptar en las últimas semanas y que provocó el aplazamiento de la Comisión prevista inicialmente para diciembre.

«Todavía no tenemos nada firmado, pero hay acuerdo», señaló Ubarretxena, subrayando que la intervención de Sánchez fue decisiva para desbloquear las reticencias de algunos sectores de la Administración central.

El contexto: El «concierto» para Cataluña

El acuerdo con el PNV llega en plena tormenta política por la «financiación singular» de Cataluña. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó recientemente un plan que otorga a la Generalitat el 23% de los nuevos recursos estatales, a pesar de representar el 16% de la población.

• Cataluña: Recibirá cerca de 4.700 millones de euros adicionales.

• Madrid: El plan reserva 2.555 millones para la Comunidad de Madrid, una cifra que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya ha criticado por considerarla insuficiente y basada en partidas que ya recibían anteriormente.

Críticas por la «bilateralidad»

Tanto el pacto con el PNV como el de ERC han encendido las alarmas en otras comunidades autónomas y en la oposición. El uso de la vía bilateral para negociar la gestión de la Seguridad Social y la financiación ha sido calificado por diversas regiones como un ataque a la solidaridad interterritorial y una ruptura del régimen común.