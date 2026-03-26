El 26 de marzo de 2026 se produjo una despedida conmovedora en Barcelona, donde Noelia Castillo Ramos, una mujer de 25 años, dejó su vida tras una lucha que dejó huella en el panorama legal español. Su decisión, que buscaba el alivio ante un dolor persistente, no fue un mero capricho, sino una culminación de dos años de batalla judicial en la que se afirmó su derecho a decidir sobre su propia existencia.

Noelia llegó a ser reconocida en los tribunales por su tenacidad al defender su autonomía. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luchó denodadamente para que su vida fuese considerada suya y suya sola. Para ella, la eutanasia se convirtió en su deseo más anhelado: «Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir», expresó en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, Noelia nunca buscó hacerse famosa ni convertirse en símbolo de ninguna causa. En su última entrevista en Antena 3, pidió que no la siguieran como un ejemplo: «No quiero que nadie siga mis pasos». Su decisión fue un acto de soberanía personal, un epílogo que ella eligió escribir con su propia caligrafía, tras haber sentido que su vida se había quedado sin páginas en blanco.

Para comprender la tristeza del momento, es esencial mirar hacia el pasado de Noelia. Recordaba sus veranos junto a su abuela, donde la vida se pintaba con colores de libertad y felicidad. Allí, en las tardes soleadas, jugaba con su hermana y elaboraban pulseras que vendían con alegría. «Era una época muy feliz de mi vida», afirmó, reconociendo que esos momentos constituían la única luz en su historia personal.

A pesar de esos días de felicidad, su vida se tornó oscura con el tiempo. Tras enfrentar el embargo de su vivienda y un cambio abrupto en su entorno familiar, comenzó a perder su estabilidad emocional. Noelia describió cómo la custodia compartida con su padre se transformó en un constante ir y venir, lleno de tensiones y desasosiego.

A partir de los 13 años, Noelia recibió tratamiento psiquiátrico por problemas que la marcarían profundamente. Sufrió no solo de un trastorno obsesivo-compulsivo, sino también de secuelas de traumas físicos y emocionales que minaron su autoestima. Su dignidad fue pisoteada a raíz de un abuso, y más tarde, sufrió violencia sexual que mantuvo en silencio, lo que afectó su capacidad para imaginar un futuro diferente.

En la búsqueda de su paz interior, Noelia se lanzó desde un quinto piso en un intento de acabar con su sufrimiento. Aunque sobrevivió, las secuelas físicas evidenciaron que su mente había sido aún más herida. Tras este episodio, su lucha por la eutanasia comenzó, llevando a un confronto directo con su padre, quien intentó frenar su decisión.

La historia de Noelia va más allá de lo legal; se erige en un símbolo de la lucha por los derechos individuales. Al final de su vida, dejó claro que la paz es lo que buscaba, no la evocación de rencores. En su última despedida, transmitió amor y esperanza a su abuela, prometiendo un reencuentro en un futuro desconocido. Al partir, Noelia encontró la tranquilidad que sus días de sufrimiento le habían negado.