El Ciutat de València acoge un duelo de contrastes entre un cuadro granota en horas bajas y un conjunto castellonense asentado en los puestos de privilegio de la clasificación

El estadio Ciutat de València se viste de gala este miércoles, 18 de febrero, para albergar el encuentro entre el Levante UD y el Villarreal CF, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. El choque, que dará comienzo a las 20:00 horas, presenta a dos equipos con dinámicas y objetivos contrapuestos en la tabla clasificatoria, donde cada punto en juego resulta vital para sus respectivas aspiraciones en el campeonato nacional.

Un Levante necesitado ante un Villarreal en puestos de honor

El conjunto local afronta esta cita en una situación delicada. Actualmente, el Levante ocupa la decimonovena posición de la tabla con 18 puntos. El balance de los azulgranas hasta la fecha refleja las dificultades encontradas en el torneo, con 4 victorias, 6 empates y 13 derrotas, sumando 26 goles a favor por 40 en contra. En su propio feudo, el equipo valenciano ha logrado un triunfo, cuatro empates y seis tropiezos, una estadística que buscarán revertir tras haberse medido recientemente a Osasuna y Athletic Club.

Por su parte, el Villarreal llega al feudo granota en un estado de forma notable. Situado en la tercera posición con 45 puntos, el equipo amarillo se consolida como uno de los dominadores de la categoría. Sus registros son elocuentes: 14 victorias, 3 empates y 6 derrotas, con una capacidad realizadora de 44 tantos frente a los 26 encajados. Como visitante, el bloque castellonense ha sumado cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, presentándose en Valencia tras sus últimos compromisos ante el Getafe y la Real Sociedad.

El calendario próximo

Tras el pitido final, el calendario no ofrecerá tregua. El Levante deberá afrontar próximamente encuentros ante la Real Sociedad y el Sevilla. En la otra orilla, el Villarreal tendrá que medir sus fuerzas contra el FC Barcelona y el Elche, lo que otorga a este derbi autonómico una importancia estratégica para encarar los futuros compromisos con mayor solvencia.

Horario y dónde ver el Levante – Villarreal de LaLiga

El encuentro entre el Levante y el Villarreal se disputa hoy, miércoles 18 de febrero, a partir de las 20:00 horas. Para aquellos aficionados que deseen seguir el desarrollo del juego por televisión, la cobertura será amplia a través de diferentes plataformas y canales: