El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha compartido su agenda de convocatorias de prensa en el camino hacia la huelga general, programada del 31 de octubre al 9 de noviembre.

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El primer evento será un encuentro de afiliadas el sábado 31 de octubre a las 12.00 h en la Plaça del Canòdrom de Barcelona. A las 12.10 h, Enric Aragonès, portavoz del Sindicat, ofrecerá atención a medios.

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El lunes 2 de noviembre a las 10.30 h, el Sindicat de Llogateres intervendrá en la Asamblea de Delegadas y Delegados de CCOO y UGT, que se llevará a cabo en el Parc Esportiu de Cornellà de Llobregat. Se espera la participación de Carme Arcarazo y los secretarios generales de estos sindicatos.

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Al día siguiente, el martes 3 de noviembre a las 16.00 h, se realizará una rueda de prensa con Carme Arcarazo desde París, Francia, donde se anunciarán movilizaciones europeas coordinadas por el coste de la vida. Esta reunión reunirá a representantes de varios sindicatos laborales y organizaciones en defensa del derecho a la vivienda de diferentes países.

El jueves 5 de noviembre a las 12.45 h, se llevará a cabo otra rueda de prensa en la Calle Planeta, 11 de Barcelona, sobre la inacción institucional ante las cooperativizaciones de vivienda, con testimonios de vecinas afectadas. Además, el sábado 7 de noviembre a las 11.30 h, se anunciarán acciones legales por la no aplicación del 30% de vivienda protegida en los bloques del fondo Vandor.