La reciente renovación de la dirección de Adif, llevada a cabo en enero de 2025, ha generado críticas debido a la presencia de perfiles políticos en lugar de técnicos en su Consejo de Administración y dirección. Entre los nuevos miembros se encuentran una excandidata del PSOE a la Alcaldía de Ávila, un exdirector general de Ferrocarriles del gobierno valenciano de Ximo Puig, y una asesora del ministro de Transportes, Óscar Puente, sin experiencia en el sector ferroviario.

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La sustitución del director general de Gestión de Personas, Michaux Miranda, por Concepción Casillas, quien tiene experiencia en Renfe y Adif pero también vínculos políticos, ha sido uno de los cambios más destacados. Estas decisiones han sido criticadas por antiguos miembros de la compañía, como Miguel Ángel Uriondo, quien lamenta la pérdida de talento técnico en la empresa.

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Críticas a la gestión de Adif

Uriondo, exjefe de gabinete de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha expresado su preocupación por la falta de técnicos en la dirección de la empresa. Según él, Adif necesita urgentemente apoyo técnico, especialmente tras el accidente de Urda que ha puesto a la empresa bajo el escrutinio público. La presidencia de Adif está a cargo de Pedro Marco de la Peña, un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con experiencia en el Gobierno vasco.

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La Asociación de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos del Estado también ha manifestado su preocupación por la gestión del Ministerio de Transportes, destacando la falta de medios humanos suficientes. La última convocatoria de empleo público en este sector tuvo el menor número de aspirantes en 20 años, lo que indica un posible desinterés por trabajar en el sector público ferroviario.

Vinculación política en la dirección

La estructura directiva de Adif refleja una fuerte vinculación con el PSOE, con varios de sus responsables habiendo ocupado puestos en gobiernos socialistas. La remodelación de 2025 incluyó la absorción de la Dirección General de Circulación por la Dirección General de Operaciones y Explotación, lo que provocó la salida de José Estrada, un veterano con 36 años de experiencia en Adif.

En abril de este año, Óscar Puente nombró a Joan Calabuig como Alto Comisionado para el Corredor Mediterráneo, sustituyendo a Josep Vicent Boira, un experto ferroviario. Este cambio también ha sido objeto de críticas, ya que Boira había señalado recientemente el aumento del uso de la alta velocidad como un factor en el accidente de Urda.

Por otro lado, el ascenso de Luis Llamas a la Dirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Adif también ha sido polémico. Aunque Llamas tiene experiencia en proyectos como el AVE a La Meca, su nombramiento estuvo rodeado de protestas debido a la contratación de su esposa y hermano en posiciones relacionadas.