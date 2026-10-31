El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La querella se basaba en las declaraciones del ministro contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investigó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de corrupción.

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La Sala Penal del Tribunal Supremo, en una resolución redactada por el magistrado Manuel Marchena, ha determinado que las declaraciones de Bolaños, aunque «exceden los límites de la saludable crítica», están amparadas por la libertad de expresión. El tribunal ha considerado que no constituyen un delito de calumnia, como alegaba Manos Limpias.

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Libertad de expresión y dimensión política

El auto del Tribunal Supremo justifica su decisión en el ensanchamiento del ámbito de la libertad de expresión, especialmente cuando las opiniones se refieren a asuntos con una dimensión política. Según la resolución, la acción penal no puede prosperar si las libertades de información y expresión operan como causas excluyentes de la antijuridicidad.

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El caso se remonta a unas declaraciones de Bolaños realizadas el 13 de abril, cuando criticó la decisión de Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida. Bolaños afirmó que la decisión «avergüenza a muchos magistrados, jueces y ciudadanos» y que causaba un «daño irreparable» a la justicia.

Decisión judicial y contexto del caso

El Tribunal Supremo ha recordado la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que las libertades de expresión e información han modificado la forma de afrontar los delitos contra el honor. En este contexto, las declaraciones de Bolaños no se consideran calumniosas, ya que se refieren a un tema con dimensión política.

En julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez debe ser juzgada por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, aunque retiró los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios. Esta decisión ratificó en lo esencial la resolución del juez Peinado, a quien Bolaños había criticado.