La malagueña estalla ante la presencia de su expareja en la isla: «Si llego a saber que vienes, ni vengo».

El arranque de Supervivientes 2026 ha dejado una de las imágenes más tensas de la edición. Lo que prometía ser una aventura en solitario para Almudena Porras se transformó en un desafío inesperado tras la llegada, uno tras otro, de Darío y Borja. El reencuentro en Playa Destino ha estado marcado por una hostilidad evidente y una falta de entendimiento total que ha puesto al límite la paciencia de la concursante.

Un reencuentro cargado de reproches

La dinámica se rompió desde el primer instante. Almudena, que mostró una actitud abierta y cariñosa hacia Borja, cambió drásticamente al encontrarse con Darío. La tensión alcanzó su punto álgido con el hallazgo de una botella que contenía el anillo de pedida que Darío había planeado entregarle en el pasado. Lejos de ser un gesto conciliador, la presencia del objeto avivó los recuerdos negativos de su paso por La isla de las tentaciones.

«Si llego a saber que vienes, ni vengo. No me apetece nada», declaró Almudena frente a las cámaras, sin ocultar su desdén. La joven ha sido contundente al expresar que Darío es una persona que le ha causado «muchísimo daño», dejando claro que la convivencia en la isla será un campo de minas emocional.

«No tengo derecho a vivir esta experiencia»

Por su parte, Darío ha intentado, sin éxito, normalizar la situación bajo la premisa de que ambos son concursantes con los mismos derechos. «Aquí te has metido y es lo que hay. ¿No tengo derecho a vivir esta experiencia?», respondió ante los ataques de la malagueña. Mientras tanto, Borja se ha visto obligado a asumir un rol de mediador improvisado para intentar calmar las aguas de un trío que, por el momento, parece incompatible.

La situación no mejoró tras la intervención de Sandra Barneda, ante quien Almudena se sinceró sin filtros: «La cosa regular. No llegamos a ningún acuerdo». La concursante sostiene que la presencia de Darío condiciona su concurso y que, de haber conocido su participación, habría declinado la oferta de sumarse a la aventura hondureña.

Este tenso inicio confirma que Playa Destino no será un lugar de descanso, sino el epicentro de un conflicto heredado que promete marcar las primeras semanas del reality.