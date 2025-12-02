La compra de un coche representa una de las decisiones más significativas de la vida de una persona, solo superada por la adquisición de una vivienda. Históricamente, el sector automovilístico ha estado dominado por marcas tradicionales como Volkswagen, BMW, Ford, y más recientemente, por los gigantes japoneses y coreanos como Nissan, Toyota, Kia y Hyundai. Sin embargo, este panorama está experimentando un cambio acelerado.

Francesco Colonnese, director de ventas de Omoda y Jaecoo, dos marcas del conglomerado automovilístico chino Chery, señala que para alcanzar metas ambiciosas es necesario innovar. Su visión de la cultura empresarial china destaca una «ambición sin límites», un enfoque que han integrado en su estrategia para captar mercados europeos.

En 2024, en todo el mundo se produjeron más de 92 millones de vehículos, de los cuales 31 millones fueron ensamblados en China. Este país no solo satisface su demanda interna, sino que también exporta una gran cantidad de vehículos a diversas regiones, incluida España, donde el 9,5% de los vehículos son de origen chino, superando la media europea del 5,5% según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Las marcas de automóviles chinas, tanto estatales como privadas, están escalando posiciones en el mercado internacional, destacándose especialmente en el ámbito de la movilidad eléctrica. Empresas como BYD y Geely han logrado imponer su presencia no solo en el sector eléctrico, sino también en motorizaciones diversas como gasolina y diésel. En España, BYD y las filiales de Chery son las que muestran un crecimiento más rápido.

Omoda, lanzada en febrero de 2024, fue la primera de las marcas chinas en ingresar al mercado español, seguida por Jaecoo en noviembre del mismo año. En solo diez meses, Omoda y tres meses después Jaecoo, lograron vender más de 9.000 vehículos, marcando un hito en los inicios de ventas en el país.

Colonnese ha afirmado que la estrategia de expansión incluye una red de concesionarios que comenzó con 30 puntos de venta y tiene como objetivo alcanzar los 100. Desde el lanzamiento, el Omoda 5 ha destacado como superventas, logrando vender mil unidades en tan solo 83 días, mientras que Jaecoo alcanzó la milenaria en 66 días.

La ambición de Chery no solo se refleja en sus objetivos de ventas; también implica la fundamentación de operaciones en España, siendo considerados el mercado piloto para su incursión en Europa. A pesar de que solo están ofreciendo actualmente el Omoda 5 y el Jaecoo 7 con motorización gasolina, buscan diversificar su catálogo e introducir nuevas tecnologías.

BYD, por su parte, ha encontrado un nicho en el mercado de eléctricos, con más de 2.800 unidades del modelo Dolphin Surf vendidas en este año. La compañía también ha tenido éxito con otros modelos como el Seal U, además de introducir vehículos totalmente eléctricos en su línea que han tenido buena acogida.

En cuanto a sus estrategias de marketing y promoción, Omoda ha optado por una innovadora presencia en eventos, como la sponsorización del festival Mad Cool. Así, se están estableciendo lazos con diversos públicos, adaptándose a sus necesidades y feedback para mejorar su oferta. Chery ha manifestado su intención de atender a sus clientes y responder a sus inquietudes para optimizar su aceptación en el mercado europeo.

El ambicioso plan de Chery implica no solo vender en Europa, sino también fabricar allí, buscando establecer una planta en la antigua fábrica de Nissan en Barcelona para producir modelos como el Omoda 5. Esta estrategia de localización refuerza su compromiso y la visión de permanecer en el continente, con perspectivas de crecer en cuotas de mercado en los próximos años.